Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 25 березня

Київщина – гаряча точка України. Тут відбуваються постійні мінометні та артилерійські обстріли

Усю ніч окупанти обстрілювали житлові райони Харкова із зброї дальньої дії, на Харківщині ЗСУ тримають позиції та ведуть бій. За минулу ніч на Херсонщині були сильні вибухи. Також російські окупанти продовжують нещадно обстрілювати Донеччину та Луганщину, вбиваючи мирних людей.

Станом на 8.00 ситуація в регіонах:

Київщина

Тривають бої в Бучанському районі. Найзапекліші точки – Буча, Ірпінь, Гостомель, Макарів, села Немішаівської громади. Постійні мінометні та артилерійські обстріли. Є попадання в приватні будинки. В Вишгородському районі ворог впритул наблизився до Славутича. Місто в ізоляції. В Броварському районі сили оборони проводять успішну оборонну операцію. В Фастівському районі внаслідок ракетного удару – пожежа. Триває гасіння. Щодо жертв та постраждалих, інформації поки немає.

Чернігівщина

Чернігів – оборона міста. У самому місті – без змін, ситуація залишається складною. По області активні бої по маршрутам пересування ворога (дороги).

Житомирщина

Вночі повітряні тривоги. Ракетно-бомбових ударів не зафіксовано.

Кіровоградська область

Ніч була спокійною.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині вночі два ракетні удари по військовий частині під Дніпром. Інформація по постраждалим встановлюється. Зараз спокійно.

Сумщина

Ніч на Сумщині: орки з вечора крили артилерією околиці Сум. Вже другий тиждень не вщухають ці обстріли. Також неспокійна ніч була в Охтирському районі, артилерія ворога обстрілювала околиці Тростянця. Наразі дані щодо руйнувань та постраждалих відсутня.

Харківщина

Харків: всю ніч тривали обстріли житлових районів із зброї дальньої дії, є пожежі, працюють рятувальники, кількість постраждалих ще встановлюють.

Область: бої ведуться в Ізюмі, попри пропагандистські заяви окупантів, що вони взяли Ізюм, ЗСУ тримають позиції та ведуть бій. Окупанти обстріляли Дергачі: житлові приміщення, лікарню, карету «швидкої», є поранені. В Малій Рогані вертоліт рф обстріляв свої ж позиції танкового полку, знищив російську техніку та живу силу.

Запорізька область

Сили оборони Запорізького краю продовжують стримувати просування ворога в напрямку Запоріжжя. На окремих напрямках змушують противника відступати, продовжуючи нищити ворожу техніку. Запеклі бої з ворогом точаться у населених пунктах Кам’янське, Оріхів, Гуляйполе. Так, особовим складом одного з підрозділ ТрО Запорізької області було проведено наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району.

Волинь, Вінниччина та Закарпаття

Все спокійно.

Хмельницька область, Тернопіль

Все спокійно.

Черкаси

Ніч пройшла відносно спокійно, повітряні тривоги.

Львівщина та Полтавщина

Ніч минула спокійно.

Рівненська область

Ніч була відносно спокійною, одна повітряна тривога опівночі.

Івано-Франківськ та Чернівці

Все спокійно.

Луганщина

Постійні обстріли усіх міст, бої у Рубіжному та Попасній. За учорашню добу в Сєвєродонецьку та Рубіжному загинули п’ятеро людей, ще вісім поранені. Пошкоджено 32 об’єкта – сім багатоквартирних та дев'ять приватних будинків, школа та кінотеатр в Сєвєродонецьку, господарчі споруди, гаражі, інфраструктура

Донеччина

Мар'їнка, Авдіївка: всю ніч обстріли, на ранок ще тривають. Є поранені цивільні. Маріуполь – без змін. Гуманітарні вантажі не пропускають. Люди виїжджають самотужки до Мангушу чи Бердянська. Звідти – евакуація автобусами тих, хто потребує. Але з автобусами постійна затримка на маршруті.

Миколаївщина

На території області вночі лунала повітряна тревога. Також у ночі над Миколаєвом було збито дві ракеті.

Херсонщина

За минулу ніч на Херсонщині були сильні вибухи в межах обласного центру та біля Миколаївщини. За інформацією жителів територіальних громад Високопілля, Великої Олександрівки, Берислава, окупанти, розміщені на території багатьох населених пунктів, риють в селах окопи та звідти стріляють по локація ЗСУ, що розміщені на Дніпропетровщині і Миколаївщині.

Одеса

Ніч була спокійною.

Триває 30-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

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