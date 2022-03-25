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    Думки вголос

    Росія зазнала поразки ще й на економічному фронті

    • Віталій Шапран

      економічний експерт

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    Російська економіка летить у прірву - Росія зазнала поразки ще й на економічному фронті
    Російська економіка летить у прірву
    фото з відкритих джерел

    Путін і ко все ще намагаються приховати катастрофу від росіян

    Мовою оригіналу

    Московские власти отказываются признать поражение на экономическом и финансовом фронте, но уже начали шить большой белый флаг – такой, чтобы было видно из Брюсселя.

    В информационное пространство одна за одной вбрасываются формальные меры, которые по факту ни к чему не приводят.

    Первый такой пример – указ Путина, согласно которому расчеты по внешним долгам должны проводиться в российских рублях

    В итоге сам Минфин РФ рассчитался долларами, а госкорпорации поочередно стали получать спец разрешения гасить облигации и проценты по ним в валютах выпуска. Почему так произошло?

    А потому, что если эти госкорпорации начнут рассчитываться рублями за долги в инвалюте, то получат дефолтный статус, далее последует комитет кредиторов и арест имущества этих корпораций за рубежом. А поскольку почти все экспортные компании в РФ обременены таким имуществом, то и президентский указ становится фикцией.

    А раз так, то те немалые запасы валюты, которые не арестованы цивилизованным миром и находятся на счетах госкорпораций, начинают постепенно таять. Старые займы гасятся, новых же никто не дает.

    Новый перл – это поручение Путина Газпрому и Ко перевести все расчеты за газ и нефть в рубли

    Ну во-первых, это двухсторонние контракты, т.е. «указа царя» тут недостаточно, нужно еще желание что-то поменять у второй стороны. Не поставлять же газ в ЕС россияне не могут, так как для них это источник валюты.

    Во-вторых, предполагается, что покупатели газа должны будут искать рубли на внутреннем российском рынке. А зачем же вам россияне евро на внутреннем российском рынке, если вам на пресс-конференциях гос чиновники рассказывают, что и евро, и доллар потеряли доверие?

    Ответ тут простой: и доллары и евро очень нужны РФ, просто есть риск, что пока они дойдут до Газпрома привычным безнальным маршрутом – их тоже кто-то может арестовать

    В-третьих, РФ в нефтедобыче ОПЕК занимает 12-13% и не является основным потребителем нефти, поэтому претендовать на ценообразование в рублях РФ не сможет, разве что со временем дисконт между нефтью марки brent и российской urals достигнет 30-50%.

    Т.е. все контракты будут в долларах, цена будет устанавливаться в долларах, а потом покупателю нужно будет бежать куда-то на внутренний рынок РФ искать рубли (кстати, не факт, что средства покупателя там не арестуют) и только потом платить.

    Проще вообще отказаться от urals.

    Джерело: блог Віталія Шапрана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти економіка санкції війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Росія зазнала поразки ще й на економічному фронті