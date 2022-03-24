Ворожий гелікоптер розбомбив свої позиції під Харковом

Російський гелікоптер обстріляв свої позиції у Малій Рогані на Харківщині

Російський вертоліт зранку 24 березня «якісно відпрацював» свої ж позиції

Російська окупанти на Харківщині вдарили по своїм же позиціям, знищивши солдатів та техніку. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, російський гелікоптер зранку 24 березня «якісно відпрацював» свої ж позиції, знищивши величезну кількість особового складу та військової техніки окупаційних військ в Малій Рогані.

«Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ. Сподіваємося, що це не останній випадок «самознищення» російських окупантів. Наші ж Збройні Сили України не втрачають пильності та обороняють Харківщину», – написав він.

Сьогодні рашисти заявили, що захопили Ізюм. Голова Харківщини спростовує.

Нагадаємо, що російські окупанти уже не перший день намагаються штурмувати Ізюм, але кожного разу отримують відкоша.

Зокрема, учора, 23 березня, під час атак на Ізюм, за словами Олега Синєгубова, рашисти втратили близько 400 осіб особового складу та десятки одиниць техніки.

Українські ж війська тримають під контролем переміщення збройних сил окупантів, не втрачаючи при цьому свої позиції.

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