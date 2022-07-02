Біля Лисичанська запеклі бої, росіяни знищують будинок за будинком – Нацгвардія

Місто не оточене, воно під контролем ЗСУ

Ситуація на Лисичанському та Бахмутському напрямках є зараз найскладнішою на сході України. Про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі українських телеканалів.

«За останні кілька днів, як показує інформація Генштабу, ситуація є найскладнішою на Лисичанському, Бахмутському напрямках та на Харківщині. Також на Слов’янському напрямку противник проводить спробу штурмових дій, намагаючись покращити своє тактичне положення», – наголосив Музичук.

Він зазначив, що війська РФ прагнуть вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей.

Речник також підкреслив, що біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але саме місто не оточене, воно під контролем ЗСУ.

Російські загарбники атакують Лисичанський нафтопереробний завод, утримують його частину. В самому місті війська РФ знищують будинок за будинком.

Нагадаємо, 1 липня, українські воїни успішно та грамотно відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу. На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії.

Також росіяни атакують Лисичанський нафтопереробний завод та утримують його північно-західну та південно-східну частини.