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    Події в Україні

    Біля Лисичанська запеклі бої, росіяни знищують будинок за будинком – Нацгвардія

    Лисичанськ під ворожим вогнем&nbsp; - Біля Лисичанська запеклі бої, росіяни знищують будинок за будинком – Нацгвардія
    Лисичанськ під ворожим вогнем 
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    Місто не оточене, воно під контролем ЗСУ

    Ситуація на Лисичанському та Бахмутському напрямках є зараз найскладнішою на сході України. Про це розповів речник Національної гвардії України Руслан Музичук в ефірі українських телеканалів.

    «За останні кілька днів, як показує інформація Генштабу, ситуація є найскладнішою на Лисичанському, Бахмутському напрямках та на Харківщині. Також на Слов’янському напрямку противник проводить спробу штурмових дій, намагаючись покращити своє тактичне положення», – наголосив Музичук.

    Він зазначив, що війська РФ прагнуть вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей.

    Речник також підкреслив, що біля Лисичанська йдуть запеклі бої, але саме місто не оточене, воно під контролем ЗСУ.

    Російські загарбники атакують Лисичанський нафтопереробний завод, утримують його частину. В самому місті війська РФ знищують будинок за будинком.

    Нагадаємо, 1 липня, українські воїни успішно та грамотно відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу. На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії.

    Також росіяни атакують Лисичанський нафтопереробний завод та утримують його північно-західну та південно-східну частини.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Нацгвардія завод Україна будинок місто окупація #stoprussia
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    Біля Лисичанська запеклі бої, росіяни знищують будинок за будинком – Нацгвардія