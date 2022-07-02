Розвідка дала інструкцію, як діяти, якщо людина потрапила у полон

Розшук людини, зниклої безвісти, припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення місця її перебування

Як йдеться у повідомленні, якщо людина потрапила у полон – потрібно зробити два кроки. Близькі родичі та члени сім’ї полоненого можуть сповістити про подію відповідні органи, а далі звернутися у міжнародні організації. Головне управління розвідки повідомило алгоритм дій.

Для отримання або надання інформації громадяни можуть звернутися до Об’єднаного Центру з пошуку та звільнення полонених при Службі безпеки України. Це можна зробити за телефонами: +38 067 650 83 32, ,+38 098 087 36 01 , або надіслати запит на електронну пошту [email protected] .

З відповідними запитами можна звернутися до Національного інформаційного бюро, зателефонувавши на гарячу лінію 1648 або на міський номер (044) 287-81-65 (для дзвінків із-за кордону). Також є варіант звернення на електронну пошту, яка розміщена на сайті Бюро nib.gov.ua.

Окрім того, розшуком полонених займається Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, де за телефоном (044) 428-62-74 можна отримати необхідну інформацію, або надіслати електронний запит на адресу [email protected]

Дізнатися про те, що особа захоплена у полон можна за телефоном довіри МВС: +38 089-420-18-66.

Також можна звернутися із заявою до найближчого територіального органу Національної поліції України, надіслати запит поштою, зателефонувати на телефон 102 (цілодобово).

«Отримана заява реєструється в журналі Єдиного обліку та вносяться відомості до ЄРДР для здійснення органами Національної поліції досудового розслідування за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «зниклий безвісти», про що протягом 3 днів інформується Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», – розповідають в ГУР.

У відомстві додають, що розшук людини, зниклої безвісти, припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення місця її перебування, місця поховання чи місцеперебування останків такої людини з повідомленням про це її близьких родичів та членів сім’ї, а також заявника, якщо заявник не є близьким родичем та членом сім’ї.

Нагадаємо, до Києва приїхали захисники Маріуполя, яких звільнили з російського полону під час обміну військовополонених 29 червня.