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  4. У дев'яти областях України оголошено штормове попередження (карта)
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    Суспільство

    У дев'яти областях України оголошено штормове попередження (карта)

    Удень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с - У дев'яти областях України оголошено штормове попередження (карта)
    Удень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с
    фото: glavcom.ua

    Оголошено І рівень небезпеки, жовтий

    У неділю, 3 липня, у дев'яти областях України очікується негода, синоптики попереджають про грози, град та шквали. Оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», - йдеться у попередженні.

    Як зазначається, оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

    Нагадаємо, у декількох областях України вирувала негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.

    Крім того, комунальники зачищають Ірпінь після негоди, де дерева попадали, як доміно.

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    Теги: війна Укргідрометцентр Україна негода окупація #stoprussia
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    У дев'яти областях України оголошено штормове попередження (карта)