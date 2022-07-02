У дев'яти областях України оголошено штормове попередження (карта)
Оголошено І рівень небезпеки, жовтий
У неділю, 3 липня, у дев'яти областях України очікується негода, синоптики попереджають про грози, град та шквали. Оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
«3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с», - йдеться у попередженні.
Як зазначається, оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Нагадаємо, у декількох областях України вирувала негода зі зливою та сильним вітром. Зокрема, у столиці навіть повиривало дерева з корінням.
Крім того, комунальники зачищають Ірпінь після негоди, де дерева попадали, як доміно.