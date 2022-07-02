Напад Білорусі: Подоляк пообіцяв попередити про небезпеку (відео)

Українська влада готова до будь-яких сценаріїв з боку Білорусі

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чутки щодо можливого наступу Білорусі на північні регіони України. Відео він поширив на своїй сторінці в Instagram.

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«Ми все прекрасно розуміємо про цього дивного пана на прізвище Лукашенко. Ми розуміємо, що він хоче бути одночасно і там, і тут. Такий собі Труффальдіно. Але при цьому ми точно розуміємо, що відбувається на території Білорусі, до будь-яких сценаріїв готові. У нас все з оборонної точки зору на кордоні Україна – Білорусь готове до цього. Тому, мені видається, що вся ця інформація скоріше потрібна Російській Федерації, для того, щоб збільшити панічні настрої в Україні. Щоб паралельно ішли обстріли крилатими ракетами наших міст і паралельно – інформація про те, що завтра буде ще якийсь наступ», – сказав Подоляк.

Подоляк також пообіцяв, що про небезпеку владники попередять українців завчасно.

«Тому давайте спокійно працювати над тим, щоб Україна отримала перемогу і виграла цю війну тільки на своїх умовах», – підсумував радник керівника Офісу президента.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович скептично поставився до чуток про можливий наступ Білорусі на північні регіони України.

Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області проводяться військових зборів з військовозобов’язаними.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.