ЗСУ відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанська

Оперативна інформація щодо ситуації на фронтах станом на вечір 1 липня

Сьогодні, 1 липня, українські воїни успішно та грамотно відбили ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу. На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії. Також окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 1 липня.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське на Сумщині.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова та Прудянка. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 поблизу Мосьпанового. Продовжує вести повітряну розвідку.

Слов’янський напрямок

На Слов’янському напрямку ворог обороняє раніше зайняті рубежі, здійснює перегрупування, намагається покращити тактичне положення. Вів артилерійські обстріли неподалік Долини, Мазанівки, Дібрівного, Грушувахи, Довгенького, Краснопілля, Асіївки, Слов’янська, Микільського та Богородичного.

Донецький напрямок

На Лисичанському і Бахмутському напрямках окупанти обстрілюють зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Сидорове, Переїзне, Крива Лука, Маяки, Сіверськ, Привілля, Лисичанськ, Вовчоярівка, Золотарівка, Бахмут, Клинове, Кодема, Нью-Йорк, Новолуганське, Берестове, Лоскутівка, Покровське, Зайцеве, Травневе та Вершина. Ворожі авіаційні удари зафіксовано біля Клинового та Покровського.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із артилерії різних калібрів та танків райони населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Водяне, Тоненьке, Красногорівка, Піски, Оріхів, Шевченко, Новомихайлівка, Гірське, Гуляйполе, Времівка, Вугледар, Новоандріївка, Червоне, Староукраїнка, Залізничне та Мар’їнка.

Ворожу спробу розвідки боєм у напрямку Лисичанського желатинового заводу українські воїни успішно та грамотно відбили. Окупанти відійшли.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку противник продовжував обстріли в районах населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Таврійське, Прибузьке, Олександрівка, Мирне, Шевченкове, Новогригорівка, Широке, Партизанське, Благодатне, Первомайське, Кобзарці, Червоний Яр, Кавказ, Степове, Калинівка, Велике Артакове, Добрянка, Потьомкіне та Миколаївка. Завдав авіаудару в районі населеного пункту Дивізія.

У готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують у Чорному морі два носії високоточної зброї.

Наші перемоги

Зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗСУ на Миколаївщині знищено російський БПлА «Форпост», приблизною вартістю $7 млн.

Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують діяльність щодо ураження логістичних центрів ворога, пунктів забезпечення пальним, скупчень бойової броньованої техніки та живої сили.

Мобілізація в РФ

У зв’язку зі значними втратами особового складу військових частин зі складу Східного військового округу РФ на його території проводиться активна призовна компанія. Зокрема, розгорнуто пункт призову мобілізаційного резерву у місті Владивосток та Сергєєвці, пункті постійної дислокації 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії.