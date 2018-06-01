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    Події в Україні

    Біля Львова почалося масштабне загоряння торфу

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    Біля Львова почалося масштабне загоряння торфу

    Село Ситихів знаходиться за 12 км від Львова

    Біля села Ситихів у Львівській області зафіксовано масштабне загоряння торфу. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС у п'ятницю, 1 червня.

    За інформацією відомства, горіння торфу окремими осередками займає площу 12 га.

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    Біля Львова почалося масштабне загоряння торфу
    Біля Львова почалося масштабне загоряння торфу
    Біля Львова почалося масштабне загоряння торфу
    Біля Львова почалося масштабне загоряння торфу

    До ліквідації пожежі залучили 186 рятувальників, 14 одиниць пожежної техніки та три одиниці допоміжної техніки. Роботи з ліквідації пожежі тривають.

    Відзначимо, що село Ситихів знаходиться за 12 км від Львова.

     

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