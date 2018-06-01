Біля Львова почалося масштабне загоряння торфу

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Село Ситихів знаходиться за 12 км від Львова

Біля села Ситихів у Львівській області зафіксовано масштабне загоряння торфу. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС у п'ятницю, 1 червня.

За інформацією відомства, горіння торфу окремими осередками займає площу 12 га.

До ліквідації пожежі залучили 186 рятувальників, 14 одиниць пожежної техніки та три одиниці допоміжної техніки. Роботи з ліквідації пожежі тривають.

Відзначимо, що село Ситихів знаходиться за 12 км від Львова.