Біля Львова почалося масштабне загоряння торфу
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Розсилка
Село Ситихів знаходиться за 12 км від Львова
Біля села Ситихів у Львівській області зафіксовано масштабне загоряння торфу. Про це повідомляє регіональне управління ДСНС у п'ятницю, 1 червня.
За інформацією відомства, горіння торфу окремими осередками займає площу 12 га.
До ліквідації пожежі залучили 186 рятувальників, 14 одиниць пожежної техніки та три одиниці допоміжної техніки. Роботи з ліквідації пожежі тривають.
Відзначимо, що село Ситихів знаходиться за 12 км від Львова.