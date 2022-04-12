Бійці полку «Азов» показали «кухонну шафку» Маріуполя (фото)

«Білосніжна, сталева, вона продовжує всіма силами триматися»

Нещодавно фото кухонної шафи, яка, попри тотальну руйнацію довкола, так і залишилися висіти на стіні ціла-цілісінька, облетіло мережу. Знімок було зроблено у Бородянці. Він став символом незламності українців.

Тим часом, бійці полку «Азов» показали «кухонну шафку» Маріуполя – стійку батарею.

«Білосніжна, сталева, вона продовжує всіма силами триматися за відносно вцілілу стіну», – пишуть азовці.

Нагадаємо, під час прогулянки до президента Володимира Зеленського та очільника уряду Великої Британії Бориса Джонсона підійшла перехожа та подарувала керамічних півників, які стали символом стійкості українців.

Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка на Київщині.