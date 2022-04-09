Яскраві кадри. Борис Джонсон сфотографувався із новим символом України?

Джонсон та Зеленський сфотографувалися з керамічними півниками

Півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в Бородянці

Під час прогулянки до президента Володимира Зеленського та очільника уряду Великої Британії Бориса Джонсона підійшла перехожа та подарувала керамічних півників, які стали символом стійкості українців. Про це повідомив Офіс президента.

Нагадаємо, після переговорів президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прогулялися центром Києва.

Зокрема, Зеленський та Джонсон пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності, Алеєю Героїв Небесної Сотні. Володимир Зеленський показав гостю меморіал полеглим героям.

Під час прогулянки до президента та очільника уряду Великої Британії підійшла перехожа та подарувала керамічних півників.

Такий самий півник авторства Прокопа Бідасюка стояв на кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій російськими військами багатоповерхівці в селищі Бородянка на Київщині.

Фото цієї шафки з півником набуло популярності в мережі Інтернет і стало символом стійкості українського народу.

Раніше стало відомо, що до Києва прибув Джонсон. Відбулася його зустріч із Зеленським тет-а-тет.

Зеленський зазначив, що Джонсон – «один із найбільш принципових противників російського вторгнення, лідер щодо санкційного тиску на Росію та оборонної підтримки України».

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, коментуючи зустріч Зеленського з Джонсоном, повідомив, що тепер «ми станемо ще сильнішими».

Згодом стало відомо, що Джонсон представив Зеленському новий пакет фінансової та військової допомоги.

Як відомо, Велика Британія регулярно допомагає України зброєю. 27 березня Британія передала Україні нову партію зенітних комплексів Starstreak.

8 квітня Джонсон оголосив про постачання в Україну нового пакета озброєнь на суму 100 млн фунтів стерлінгів, який включатиме зенітні та протитанкові ракети.

Також Велика Британія наполягає на тому, щоб озброїти Україну протикорабельними ракетами, які допоможуть потопити російські військові кораблі.

Також Джонсон раніше заявив, що припинення російсько-української війни є недостатньою причиною для скасування санкцій, запроваджених Британією проти країни-агресора.

В інтерв’ю виданню Economist президент України Володимир Зеленський назвав Бориса Джонсона прикладом допомоги та відданості Україні для усього західного світу.