Миколаївщина: окупанти в цивільному намагалися видати себе за місцевих мешканців

Росіяни під прикриттям під’їхали до українських позицій, але їм дали гідну відсіч

На Миколаївщині російські військові перевдягнулися у цивільне та намагалися видати себе за групу евакуйованих місцевих мешканців, що заблукали. Окупанти пересувалися на трьох автівках. Про це у вечірньому зверненні розповів представник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

«Під’їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши 5 своїх, рашисти хутко вшилися з поля бою», – розповів Назаров.

Він також повідомив про оперативну обстановку на Півдні України.

Так, на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне положення та закріпитись по адміністративних кордонах Херсонської області. Але у підрозділах противника спостерігаються непоодинокі випадки дезертирства.

Через погіршення погодних умов – штормовий вітер та дощі – окупанти не можуть застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки і корегування вогнем.

У Чорноморській операційній зоні сили природи також на боці України: штормова погода значно ускладнює маневрування корабельного угруповання рашистів. Але загроза ракетних ударів з моря залишається.

Нагадаємо, 11 квітня зенітними-ракетними підрозділами Повітряних Сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних Сил України знищено сім повітряних цілей російських окупантів.

Крім того, над Дніпропетровщиною збито ворожий літак.

Також на Донбасі за день ЗСУ відбили шість атак ворогів. Підрозділи протиповітряної оборони збили над Донбасом два вертольоти та чотири безпілотних літальних апарати ворога.

Як повідомлялося, вчора Повітряні сили ЗСУ за добу знищили три ворожі літаки та гелікоптер.

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