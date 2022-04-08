Українці перетворили знімок зруйнованого будинку на мотиватор (фото)

Користувачів мережі підбадьорило фото кухонної шафки

У мережі перетворили знімок зруйнованого будинку в Бородянці на мотиваційну картинку. Так, фото кухонної шафи, яка, попри тотальну руйнацію довкола, так і залишилися висіти на стіні ціла-цілісінька, доповнили підбадьорливим написом.

«Як ти, кухонна шафко? Тримаюсь», – написано на картинці.

Знімок активно шириться у мережі Facebook та навіть почав обростати варіантами.

Користувачі жартують, що це чудова реклама для компанії, що монтувала меблі.

Як повідомляє «Суспільне», шафку звільненій та зруйнованій Бородянці закадрувала їхня фотографка Єлизавета Серватинська. Будинок з вцілілою кухонною шафкою стоїть при в'їзді. Цю поличку і посуд в ній, які витримали удар, у соцмережах називають символом стійкості.

Раніше збройним силам України вдалося знищили ворожі позиції завдяки окупанту, який тікав від дрона.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що українські захисники вибили російських окупантів з із Київської, Чернігівської та Сумської областей.