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    Події в Україні

    Президент відреагував на погрози окупантів щодо хіматаки

    Раніше європейські лідери обіцяли жорстку і невідкладну реакцію на застосування хімзброї, нагадав Зеленський&nbsp; - Президент відреагував на погрози окупантів щодо хіматаки
    Раніше європейські лідери обіцяли жорстку і невідкладну реакцію на застосування хімзброї, нагадав Зеленський 
    фото: Офіс президента

    Україна готує юридичний шлях притягнення рашистів до відповідальності, який буде максимально ефективним і настільки швидким, наскільки можливо

    Президент України Володимир Зеленський у нічному зверненні 11 квітня повідомив, що у понеділок на Банковій зустрівся з експертною групою, яка опрацьовує створення спецмеханізму досудового розслідування та судового розгляду всіх воєнних злочинів, скоєних окупантами.

    «Опрацьовуємо юридичний шлях притягнення окупантів до відповідальності, який буде максимально ефективним і настільки швидким, наскільки можливо. Щоб не чекати десятки років, поки завершаться всі міжнародно-правові процедури, а прискорити настання справедливості. Я очікую, що варіанти рішень зі створення такого спецмеханізму будуть презентовані вже найближчим часом», – сказав глава держави.

    Із боку окупантів пролунала нова заява, яка свідчить про підготовку ними нового етапу терору проти України та наших захисників. Один з рупорів окупантів заявив про те, що вони можуть застосувати хімічну зброю проти захисників Маріуполя.

    «Хочу нагадати світовим лідерам, що можливе застосування хімічної зброї російськими військовими вже обговорювалося. І вже на той час це означало, що потрібно реагувати на російську агресію значно жорсткіше і швидше», – наголосив Зеленський.

    Нагадаємо, 11 квітня увечері рашисти скинули з безпілотника на Маріуполь невідому токсичну речовину.

    Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують застосувати в Маріуполі хімічну зброю. Представники окупаційної адміністрації «ДНР» вже відкрито погрожували застосувати хімічну зброю проти українських військових, які обороняються на «Азовсталі».

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський розслідування Україна президент окупація #stoprussia
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    Президент відреагував на погрози окупантів щодо хіматаки