Президент сказав, хто відповідальний за смерті в заблокованому Маріуполі

Глава держави розповів про своє ключове завдання і дорікнув політикам, які тримають зброю на складах

«Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли деблокувати Маріуполь»

У нічному зверненні 11 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна все ще залежить від постачання необхідної зброї від наших партнерів.

«На жаль, ми не отримуємо стільки, скільки необхідно, щоб швидше закінчити цю війну. Щоб повністю знищити ворога на нашій землі. І щоб виконати ті завдання, які для кожної нашої людини є очевидними. Зокрема, щоб деблокувати Маріуполь. Якби ми отримали літаки й достатню кількість важкої бронетехніки, необхідну артилерію, ми б могли це зробити», – сказав президент.

Він повідомив, що все ще доводиться домовлятися і переконувати політиків, «витискати необхідні рішення».

«Впевнений, що ми отримаємо майже все, чого потребуємо. Але втрачається не тільки час. Втрачаються життя українців. Життя, які вже не повернути. І це – відповідальність і тих, хто досі тримає необхідну Україні зброю на складах. Відповідальність, яка назавжди залишиться в історії», – наголосив глава держави.

Ключове ж завдання президента як сьогодні, так і кожного дня в цей час – це конкретні оборонні заходи, посилення можливостей відбивати будь-які атаки російських військ.

«Займаюся цим майже цілодобово. Впевнений, люди це також бачать. Як бачать і те, що військово-технічні можливості ворога все ще вельми високі. Так, українці незрівнянно сміливіші. Наші Збройні Сили бʼють окупантів недоступною для російських військових мудрістю та продуманою тактикою», – говорив Зеленський у зверненні.

Нагадаємо, президент відреагував на погрози окупантів щодо хіматаки.