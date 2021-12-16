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    Блогера з Дніпра, який плюнув в обличчя патрульному, затримали

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    Блогера &laquo;Vitos Dnepr&raquo;, який плюнув в обличчя патрульному, затримали - Блогера з Дніпра, який плюнув в обличчя патрульному, затримали
    Блогера «Vitos Dnepr», який плюнув в обличчя патрульному, затримали
    фото: Патрульна поліція України

    Блогера затримав спецпідрозділ «Схід»

    4 грудня скандальний блогер, який провокує патрульних на конфлікт і знімає це на камеру, вилаяв поліціянта і плюнув йому в обличчя. Сьогодні його затримали. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олександр Білошицький у Facebook.

    Блогер працює під псевдонімом «Vitos Dnepr». Він провокує поліціянтів і записує відео зі спілкуванням з ними. 4 грудня чоловік спровокував конфлікт з патрульним – світив йому в обличчя ліхтариком, лаявся на нього та зрештою плюнув в обличчя.

    16 грудня стало відомо, що блогера затримав спецпідрозділ «Схід».

    «Окрім карми, існує і буква закону, за якою цей громадянин буде нести відповідальність. А саме, за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Наразі йому вручена підозра», – заявив Білошицький.

    «Ми маємо визначитись: хочемо жити в правовій державі, чи в хаосі? Я за перше», – додав він.

    У мережі з’явилося відео затримання блогера. Під час затримання правоохоронці повалили його на землю, під час обшуків авто знайшли кепку з форми патрульної поліції України.

    Також 4 грудня у Києві на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського автомобіля. Prius правоохоронців зіткнувся з Hyundai Sonata.

    Також у Чернівецькій області правоохоронці затримали на хабарі патрульного, який вимагав гроші та створював перешкоди для підприємців. Зазначається, що патрульний вимагав неправомірну вигоду від місцевого приватного підприємця, який займається перевезенням будівельних матеріалів.

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    Теги: хабар час Hyundai
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    Блогера з Дніпра, який плюнув в обличчя патрульному, затримали