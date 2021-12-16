Блогера з Дніпра, який плюнув в обличчя патрульному, затримали
Блогера затримав спецпідрозділ «Схід»
Блогер працює під псевдонімом «Vitos Dnepr». Він провокує поліціянтів і записує відео зі спілкуванням з ними. 4 грудня чоловік спровокував конфлікт з патрульним – світив йому в обличчя ліхтариком, лаявся на нього та зрештою плюнув в обличчя.
16 грудня стало відомо, що блогера затримав спецпідрозділ «Схід».
«Окрім карми, існує і буква закону, за якою цей громадянин буде нести відповідальність. А саме, за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Наразі йому вручена підозра», – заявив Білошицький.
«Ми маємо визначитись: хочемо жити в правовій державі, чи в хаосі? Я за перше», – додав він.
У мережі з’явилося відео затримання блогера. Під час затримання правоохоронці повалили його на землю, під час обшуків авто знайшли кепку з форми патрульної поліції України.
Також 4 грудня у Києві на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського автомобіля. Prius правоохоронців зіткнувся з Hyundai Sonata.
Також у Чернівецькій області правоохоронці затримали на хабарі патрульного, який вимагав гроші та створював перешкоди для підприємців. Зазначається, що патрульний вимагав неправомірну вигоду від місцевого приватного підприємця, який займається перевезенням будівельних матеріалів.