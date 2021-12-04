У Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео)
Наразі невідомі причини зіткнення автівок
На столичному проспекті Соборності сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля
У Києві на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського автомобіля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на читачів, які стали очевидцями аварії.
Аварія сталася вранці 4 грудня на проспекті Соборності. Поліцейський автомобіль Prius зіткнувся з автівкою Hyundai Sonata.
У результаті ДТП пошкоджень зазнали задня частина легковика Hyundai Sonata і передня частина Prius.
Наразі невідомо – було зіткнення випадковим чи сталося під час погоні.
Раніше повідомлялося, що на проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.
Нагадаємо, 29 листопада на вулиці Грушевського у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Toyota тікав від поліції та протаранив чотири машини.
29 листопада на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися п'ять автомобілів.