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    У Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео)

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    Наразі невідомі причини зіткнення автівок - У Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео)

    Наразі невідомі причини зіткнення автівок

    Фото: Главком

    На столичному проспекті Соборності сталася ДТП за участю поліцейського автомобіля

    У Києві на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліцейського автомобіля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на читачів, які стали очевидцями аварії.

    Аварія сталася вранці 4 грудня на проспекті Соборності. Поліцейський автомобіль Prius зіткнувся з автівкою Hyundai Sonata.

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    У Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео)
    У Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео)
    У Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео)
    У Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео)
    У Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео)
    У Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео)
    У Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео)

    У результаті ДТП пошкоджень зазнали задня частина легковика Hyundai Sonata і передня частина Prius.

    Наразі невідомо – було зіткнення випадковим чи сталося під час погоні.

    Раніше повідомлялося, що на проспекті Академіка Палладіна у Святошинському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода.

    Нагадаємо, 29 листопада на вулиці Грушевського у центрі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Toyota тікав від поліції та протаранив чотири машини.

    29 листопада на Столичному шосе в Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися п'ять автомобілів.

    Теги: ДТП машини водій автомобіль аварія
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    У Києві поліцейський автомобіль влетів у легковик (фото, відео)