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    Скандально відомий блогер плюнув у обличчя патрульному (відео)

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    Патрульний, якого блогер назвав&nbsp;&laquo;мусором&raquo; - Скандально відомий блогер плюнув у обличчя патрульному (відео)
    Патрульний, якого блогер назвав «мусором»
    фото: скріншот із відео

    Віталій Санжаков постійно конфліктує із правоохоронцями

    Скандально відомий дніпровський блогер Vitos Dnepr, він же Віталій Санжаков, який записує на відео спілкуванням з поліцейськими, втрапив у конфлікт із правоохоронцями.

    Під час поїздки у Харків патрульні зупинили його. Поліціянт повідомив, що на автівці блогера не його номери. Той почав заперечувати. У результаті розмова переросла у суперечку, а Vitos Dnepr плюнув у в обличчя патрульному.

    Поруч були також інші чоловіки, котрі знімали перепалку на телефон.

    Відео розмови Санжаков виклав на своєму YouTube каналі, підписавши його «Плюнув у морду мусору Морозову».

    Раніше пухнаста зірка Instagram – харківський кіт Степан – потрапив у скандал, прорекламувавши бренд Юлії Привалової, невістки померлого мера Харкова Геннадія Кернеса.

    Теги: Харків телефон скандал YouTube Instagram час
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    Скандально відомий блогер плюнув у обличчя патрульному (відео)