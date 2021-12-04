Скандально відомий блогер плюнув у обличчя патрульному (відео)

Віталій Санжаков постійно конфліктує із правоохоронцями

Скандально відомий дніпровський блогер Vitos Dnepr, він же Віталій Санжаков, який записує на відео спілкуванням з поліцейськими, втрапив у конфлікт із правоохоронцями.

Під час поїздки у Харків патрульні зупинили його. Поліціянт повідомив, що на автівці блогера не його номери. Той почав заперечувати. У результаті розмова переросла у суперечку, а Vitos Dnepr плюнув у в обличчя патрульному.

Поруч були також інші чоловіки, котрі знімали перепалку на телефон.

Відео розмови Санжаков виклав на своєму YouTube каналі, підписавши його «Плюнув у морду мусору Морозову».

Раніше пухнаста зірка Instagram – харківський кіт Степан – потрапив у скандал, прорекламувавши бренд Юлії Привалової, невістки померлого мера Харкова Геннадія Кернеса.