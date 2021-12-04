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    СБУ затримала на хабарі патрульного: вимагав гроші у бізнесменів

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    Правоохоронці затримали патрульного під час отримання чергової частини неправомірної вигоди - СБУ затримала на хабарі патрульного: вимагав гроші у бізнесменів
    Правоохоронці затримали патрульного під час отримання чергової частини неправомірної вигоди
    фото: СБУ

    Патрульний вимагав неправомірну вигоду від місцевого приватного підприємця, який займається перевезенням будівельних матеріалів

    У Чернівецькій області правоохоронці затримали на хабарі патрульного, який вимагав гроші та створював перешкоди для підприємців. Про це повідомляє пресслужба управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

    Зазначається, що патрульний вимагав неправомірну вигоду від місцевого приватного підприємця, який займається перевезенням будівельних матеріалів.

    «За «винагороду» в майже 9 000 грн правопорушник обіцяв гарантувати безперешкодне перевезення гравійно-піщаної суміші. При чому сам потерпілий нічого не порушував і займався законною діяльністю», – йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці затримали патрульного під час отримання чергової частини неправомірної вигоди у розмірі 6 000 грн на дорозі поблизу села Недобоївці Дністровського району.

    «У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу», – повідомили в СБУ.

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    СБУ затримала на хабарі патрульного: вимагав гроші у бізнесменів
    СБУ затримала на хабарі патрульного: вимагав гроші у бізнесменів
    СБУ затримала на хабарі патрульного: вимагав гроші у бізнесменів
    СБУ затримала на хабарі патрульного: вимагав гроші у бізнесменів
    СБУ затримала на хабарі патрульного: вимагав гроші у бізнесменів
    фото: СБУ

    Триває досудове слідство, перевіряються інші можливі факти корупційних дій патрульного та імовірної причетності до протиправних дій інших осіб.

    Операція із викриття проводилася спільно з Чернівецьким УВБ ДВБ Нацполіції, територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у Хмельницьку, за сприяння керівництва УПП в Чернівецькій області, Департаменту патрульної поліції України та за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

    Як повідомлялося, завершено досудове розслідування стосовно заступника керівника підрозділу одного з районних управлінь поліції в Києві, який вимагав неправомірну вигоду за здійснення впливу на керівника іншого підрозділу Національної поліції.

    Крім того, державному інспектору митного посту «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби та менеджеру з логістики одного з товариств з обмеженою відповідальності повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

    Теги: СБУ корупція в Україні гроші розслідування Чернівецька область перевезення
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    СБУ затримала на хабарі патрульного: вимагав гроші у бізнесменів