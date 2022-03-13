Блокада Маріуполя триває. МВС назвало кількість загиблих мирних жителів

Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один

Заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян поінформувала про ситуацію в Маріуполі

«Триває кругова оборона міста Маріуполь. Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один. Очевидно, що місто для ворога має стратегічне значення, аби суходолом забезпечити коридор в окупований Крим із окупованої території півдня Донецької області, яку контролює РФ», – зазначила Мері Акопян.

За словами заступниці міністра МВС, за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів 1582 мирних маріупольців вбито російськими окупаційними військами.

«Це помста за незламність жителів, які виявляють свою проукраїнську позиції ще з 2014 року. Але так чинять не військові, а терористи, які захоплюють в заручники невинних мирних людей», – додала вона.

Нагадаємо, два гуманітарні конвої, що вирушили 12 березня із Запоріжжя до Маріуполя, були атаковані російськими окупантами.

На сьогодні в Маріуполі 400 тисяч людей перебувають без їжі, води та тепла.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував на суботу гуманітарні коридори у Київській, Сумській областях, а також з Маріуполя та Пологів до Запоріжжя.