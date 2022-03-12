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    Події в Україні

    Окупанти розікрали гуманітарний конвой, що слідував до Маріуполя

    До гуманітарного конвою увійшли автобуси для евакуації людей - Окупанти розікрали гуманітарний конвой, що слідував до Маріуполя
    До гуманітарного конвою увійшли автобуси для евакуації людей

    Російські окупанти взяли під контроль гумконвой, що слідує до Маріуполя

    Два гуманітарні конвої, що вирушили сьогодні із Запоріжжя до Маріуполя, були атаковані російськими окупантами. Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

    Так, один конвой при спробі обійти зірваний міст зіштовхнувся з бойовою позицією російських військ, які не пропустили його. На цей момент гуманітарний конвой зупинився в районі Кам’янського. Проводяться спроби евакуації людей у пішому порядку.

    Інший гуманітарний конвой, що вирушив до Маріуполя, на всьому шляху слідування, який контролюється російськими військами, на кожному блокпосту до населеного пункту Токмак розкрадався російськими окупантами, які насильно вилучали продукти харчування, одяг, предмети особистої гігієни.

    У Токмаку російський патруль взяв конвой під супровід і станом на 18:00 було відмічено проходження головою колони населеного пункту Зеленівка в Приморському районі в напрямку Бердянська.

    Як повідомлялося, сьогодні, 12 березня, до Маріуполя з Запоріжжя нарешті вирушила колона автобусів для евакуації людей та автівки з гуманітарним вантажем. Колонну супроводжують священники.

    На сьогодні в Маріуполі 400 тисяч людей перебувають без їжі, води та тепла.

    Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував на суботу гуманітарні коридори у Київській, Сумській областях, а також з Маріуполя та Пологів до Запоріжжя.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь Росія окупанти війна гумконвой #stoprussia
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    Окупанти розікрали гуманітарний конвой, що слідував до Маріуполя