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    Події в Україні

    Ірина Верещук назвала маршрути евакуації на 13 березня

    Верещук просить людей не рухатися самостійно поза межами узгоджених маршрутів - Ірина Верещук назвала маршрути евакуації на 13 березня
    Верещук просить людей не рухатися самостійно поза межами узгоджених маршрутів
    фото з відкритих джерел

    Гуманітарні коридори діятимуть на Київщині та Луганщині

    Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук назвала маршрути евакуації на 13 березня.

    Київщина:

    • З Бородянки в Житомир відправлять 25 автобусів, автобуси виїдуть з Пісківки в Бородянку.
    • З села Світильня до Броварів за маршрутом Світильня – Плоске – Гоголів – Красилівка – Квітневе – Бровари, автобуси виїдуть з Броварів.
    • З села Перемога на Київ за маршрутом Перемога – Лук'янівка – Лукаші – Корніївка – Недра – Садове – Березань – Бориспіль – Київ. Автобуси виїдуть з Києва.
    • З села Велика Димерка на Бровари за маршрутом з Броварів.

    Луганщина:

    • З міста Кремінна в місто Лиман, автобуси виїдуть з Бахмута.
    • З міста Рубіжне в місто Слов'янськ: Рубіжне – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Слов'янськ (через Бахмут).
    • З міста Попасна в місто Слов'янськ: Попасна – Бахмут – Слов'янськ.
    • З селища Гірське в місто Слов'янськ: Гірське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ.
    • З міста Щастя в місто Слов'янськ: Щастя - Новоайдар - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Слов'янськ.

    «Не пробуйте виїхати самостійно поза межами узгоджених маршрутів! Це небезпечно для життя», – наголосила Верещук.

    12 березня окупанти влаштували обстріл монастиря Святогірської лаври на Донеччині. Авіабомба розірвалася за 50 метрів від мосту, що сполучає правий та лівий береги річки Сіверський Донець.

    Раніше «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних рейсів, що будуть здійснені 13 березня. «Укрзалізниця» запускає новий вебресурс, щоб інформувати пасажирів про евакуаційні рейси, міжнародні маршрути та роботу вокзалів під час війни.

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    Теги: Київ Луганщина Укрзалізниця обстріл Київщина Попасна втеча Житомир місто Ірина Верещук час
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    Ірина Верещук назвала маршрути евакуації на 13 березня