У Маріуполі перебувають в облозі 400 тис. осіб

Окупанти стирають Маріуполь з карти України

На сьогодні в Маріуполі 400 тисяч людей перебувають без їжі, води та тепла. Про це сказала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час національного телемарафону.

«Ситуація в Маріуполі страшна… На сьогодні 1582 людини, які загинули. 400 тис. наших громадян знаходяться в облозі. Вони без їжі, без води, тепла. Ці бомбардування, які відбуваються майже щогодини, просто вбивають і зачищають це місто на карті України. Я знаю, що зараз є намагання, і ми дуже молимось за те, що все ж таки буде доставлений цей гуманітарний вантаж до Маріуполя. Все ж таки люди отримають допомогу», - сказала Денісова.

Вона додала, що не має зв’язку зараз із двома працівниками, які працювали в Маріуполі. «Ми знаємо, що дуже важко, знаємо, скільки вбито людей, і ніколи не пробачимо всі ті жертви, які нанесла РФ», - підсумувала Денісова.

Як повідомлялося, сьогодні, 12 березня, до Маріуполя з Запоріжжя нарешті вирушила колона автобусів для евакуації людей та автівки з гуманітарним вантажем. Колонну супроводжують священники.

Раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував на суботу гуманітарні коридори у Київській, Сумській областях, а також з Маріуполя та Пологів до Запоріжжя.