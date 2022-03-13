Внаслідок бомбардування на Яворівщині 9 людей загинули, 57 травмовані

За попередньою інформацією, було запущено понад 30 ракет

9 людей загинули, 57 – травмовано внаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівщині уранці 13 березня. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За попередньою інформацією, було запущено понад 30 ракет із російського Саратова. Спрацювала система протиповітряної оборони, певну кількість ракет було збито.

Максим Козицький також зазначив, що травмованим надають допомогу, це не лише військові, а й цивільні. Рятувальники гасять пожежу та збирають уламки у Яворові.

Раніше повідомлялося, що окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки в місті Яворів, Львівська область.

Нагадаємо, у ніч проти13 березня у Львові пролунали вибухи. Сталися вони під час загальноукраїнської тривоги, яку оголосили приблизно о 03:30.

У соцмережі мешканці міста повідомляють про два сильних вибухи.

Як повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, за інформацією від військових, На Львівщині протиповітряна оборона відпрацювала по ракетах.

О 06:35 у Львові та області було знято повітряну тривогу.

11 березня окупанти завдали ударів крилатими ракетами по Луцьку, Дніпру, Франківську.

Унаслідок нападу аеродром Луцька повністю знищений, а в Івано-Франківську мер каже про загрозу нового удару.

За даними РНБО України, в наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна є Литва, далі можуть бути інші країни Балтії та Польща.

У Пентагоні також вважають, що обстріли аеродромів у західних областях можуть говорити про те, що Росія може заглибитися на Захід.