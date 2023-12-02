Бої під Бахмутом: окупанти заганяють свою піхоту на мінні поля

Зафіксовано випадки, коли над тими російськими окупантами, хто відмовляється йти в наступ, знущаються свої ж

Морально-психологічний стан росіян, які безпосередньо перебувають на лінії зіткнення, дуже низький

Російські окупанти примушують під Бахмутом свою ж піхоту пересуватися замінованими полями і мінують шляхи відходу солдатам, щоб ті не відступали. Про це розповів в ефірі телеканалу Freeдом начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков.

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Як пояснив Олег Калашніков, така тактика свідчить, що морально-психологічний стан окупантів, які безпосередньо перебувають на лінії зіткнення, дуже низький.

«Це тактика від безвиході... Мотивація йти і вмирати в них невисока. Тому командування застосовує будь-які засоби для того, щоб їх стимулювати йти вмирати», – зазначив Калашніков.

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Окрім того, він додав, що зафіксовані випадки, коли над тими російськими окупантами, хто відмовляється йти в наступ, знущаються свої ж.

«Для того, щоб стримати масове ухилення від виконання своїх обов’язків, вони застосовували таку тактику давно. Про загороджувальні загони ми знали, а ось мінування шляхів відходу – це в них ноухау, новинка. Особливо з огляду на те, що в них і так там усе заміновано. І коли заходить новий підрозділ на ротацію, у них немає карт мінних полів. Вони не знають, де в них там міни, і ще їх додатково доставляють. У росіян там бардак», – наголосив Калашніков.

Нагадаємо, російські терористи на Бахмутському напрямку не шкодують свої підрозділи і використовують їх як приманки. Крім того, рашисти інколи завдають ударів по своїх же позиціях.

Раніше аналітики ISW розповіли, що допомогло ЗСУ просунутися на південь від Бахмута.