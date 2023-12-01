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СБУ вперше розповіла про роботу снайперів під Бахмутом навесні 2023

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
СБУ вперше розповіла про роботу снайперів під Бахмутом навесні 2023
Бійці виконували під Бахмутом контрснайперську та контрдиверсійну роботу
фото з відкритих джерел

Більшість снайперів Центру спеціальних операцій «А» СБУ є чемпіонами світу зі снайпінгу

Служба безпеки України вперше розповіла, як снайпери Центру спеціальних операцій «А» воювали під Бахмутом навесні 2023 року. Про це йдеться у фільмі «Бахмут. Дорога життя» із документального циклу «СБУ. Спецоперації перемоги», повідомляє пресслужба СБУ.

Спецпризначенці СБУ разом із Силами оборони довгий час утримували Бахмут, щоб виграти час для перегрупування наших військ та не дати ворогу просунутися вглиб України.

«Наші Сили оборони зробили все можливе і неможливе, щоб втримати фортецю Бахмут. Разом із ними активно працював Центр спеціальних операцій «А» CБУ. У складі малих тактичних груп наші снайпери прикривали військових на тому напрямку», – розповів голова СБУ Василь Малюк.

Бійці виконували під Бахмутом контрснайперську, контрдиверсійну роботу та корегування вогню для ЗСУ.

За словами Василя Малюка, більшість снайперів ЦСО «А» СБУ є чемпіонами світу зі снайпінгу. Завдяки високій кваліфікації вони виконують найскладніші задачі під час війни.

«Це ті, хто жалить голкою прямо в серце. Це унікальна й філігранна робота. Вони дістають топових негідників з реально великих дистанцій. І вони це роблять постійно, стало, ефективно», – наголошує голова СБУ.

Важливу роль у боях на Донеччині зіграли також FPV-дрони. Спецпризначенці СБУ одними з перших стали використовувати їх для бойової роботи, попередньо вдосконалюючи та адаптуючи під конкретні задачі. За словами Малюка, рішення посилити снайперів СБУ бойовими групами з FPV-дронами було ухвалено під час його візиту в Бахмут.

«СБУ є лідером по кількості знищеної бронетехніки з допомогою ударних безпілотників. Одна з наших груп за чотири бойових виходи повністю знищила 79 одиниць техніки. Дрон, який вартує від 450 до двох тисяч доларів, палить багатомільйонний танк. Це дуже зрозуміла арифметика, яка доводить ефективність дронів», – зазначив керівник СБУ.

Зазначимо, фільм «Бахмут. Дорога життя» випущений у річницю загибелі легендарних снайперів ЦСО «А» СБУ Дмитра Каплунова і Дениса Волочаєва, також присвячений снайперу Олександру Вдовиченку, та вшановує памʼять всіх загиблих співробітників СБУ та воїнів Сил оборони, котрі віддали своє життя за свободу, незалежність і процвітання України.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України, Василь Малюк розповів про наслідки успішних операцій сил оборони, в рамках яких спецслужби підривали Кримський міст, зокрема за допомогою морських дронів Sea Baby. 

До слова, снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він влучив в російського солдата з неймовірної відстані у 3800 метрів. 

Теги: Бахмут Василь Малюк СБУ війна

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