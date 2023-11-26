Аналітики ISW розповіли, що допомогло ЗСУ просунутися на південь від Бахмута

ISW зазначає, що посилення західної допомоги Україні може підвищити здатність ЗСУ точно вражати цілі поблизу лінії фронту

Українські системи радіоелектронної боротьби та повітряної розвідки над противником сприяли успішному наступу Збройних сил України на південь від Бахмута у вересні 2023 року. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Українські системи РЕБ суттєво порушували російський зв'язок у західній частині Запорізької області у серпні 2023 року. За даними експертів ISW, ефективність російських систем РЕБ є непостійною по всьому фронту, що дозволяє українцям продовжувати використовувати розвідувально-ударні комплекси на базі безпілотників для зриву російських наступальних операцій.

На думку експертів, ні Росія, ні Україна нині не мають вирішальної переваги над іншою стороною щодо РЕБ. Однак також наголошується, що посилення західної допомоги Україні може підвищити здатність ЗСУ точно вражати цілі поблизу лінії фронту, зриваючи наступ Росії та навіть створюючи умови для подальших українських контрнаступальних операцій.

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Раінше повідомлялося, що бійці Збройних сил України вперше опублікували відео з використанням української антидронової системи «Оберіг». Її презентували лише цієї осені. Українські захисники посадили за допомогою пристрою три ворожі дрони.

Нагадаємо, Міністерство оборони випробовує українські безпілотні авіаційні комплекси. На випробуваннях, які відбулися нещодавно, тестували дрони від шістьох виробників.

Також Міністерство оборони України прискорило постачання в армію нових зразків озброєння і військової техніки. Очікується, що цей процес скоротиться до 20 днів.

Раніше повідомлялося, що Міноборони створило спецструктуру для інтеграції літаків F-16.