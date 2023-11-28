Окупанти використовують свої підрозділи як приманку: яка ситуація поблизу Бахмута

Наразі російські загарбники намагаються атакувати позиції ЗСУ на північному фланзі

Російські терористи на Бахмутському напрямку не шкодують свої підрозділи і використовують їх як приманки. Крім того, рашисти інколи завдають ударів по своїх же позиціях. Про це повідомив пресофіцер 26-ї артбригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков, передає «Еспресо».

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За словами військовослужбовця, росіяни інколи виманювали українських бійців на свої позиції, а після того, як ЗСУ заходили на ворожу територію, гатили з артилерії по наших воїнах.

«На Бахмутському напрямку ворог не шкодує свої підрозділи. Є випадки, коли противник відпрацьовує по своїх же позиціях. Таке відбувається, коли ми заходимо на вогневий рубіж, який ворог утримував, і окупанти можуть завдати артилерійське ураження і по своїх, і по українських захисниках. Також ми спостерігали, як ворог використовував свої підрозділи як приманку. Тобто вони виманювали наші сили на себе. Після того, як наші хлопці заходили на ворожі позиції, противник починав застосовувати артилерію. Тобто росіяни навмисно знищували своїх вояків, щоб завдати удару по ЗСУ», – пояснив Калашніков.

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Калашніков також зазначив, що наразі російські загарбники намагаються атакувати позиції ЗСУ на північному фланзі та посунути підрозділи Сил оборони в районі Кліщіївки.

«Тривають важкі бої, ворог застосовує артилерію й авіацію. Погодні умови диктують тактику інтенсивності боїв біля Бахмута», – додав він.

Раніше аналітики ISW розповіли, що допомогло ЗСУ просунутися на південь від Бахмута.