Бої за Соледар точаться в місті й на околицях – Кириленко

Військове командування вживає усіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації

Ситуація у Соледарі залишається складною, але контрольованою. Наразі тривають тяжкі бої як у самому місті, так і на його околицях. Про це начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив в ефірі телемарафону.

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«Соледар є підконтрольним українській владі. Утім, точаться і міські бої, і бої за межами міста, тому що ворог намагається просунутися декількома напрямками. Ворог зазнає величезних втрат, він застилає собі шлях тілами своїх же «вагнерівців» і регулярних Збройних сил РФ», – розповів Кириленко.

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За його словами, лінія фронту на цьому напрямку перебуває під обстрілами.

«Військове командування вживає усіх необхідних додаткових заходів для стабілізації ситуації», – додав Кириленко.

Окрім Соледарських боїв, практично кожен населений пункт Донеччини стрясають ворожі удари. Росіяни використовують усі види озброєння, включаючи артилерію та зенітно-ракетні комплекси, щоб завдавати шкоди всій інфраструктурі регіону.

«Ми продовжуємо евакуювати людей, учора великими зусиллями нам вдалося вивезти в безпечне місце вісім мирних громадян. У пріоритеті на евакуацію залишаються діти, жінки та люди похилого віку. У тих, хто залишається в Соледарі, є необхідний запас харчових продуктів, укриття оснащені всім необхідним», – пояснив начальник ОВА.

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Раніе повідомлялося, що на західних околицях Соледару майорить прапор України, українські захисники контролюють ситуацію в місті, інтенсивні бої продовжуються.

Також у розмові з «Главкомом» військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина в Соледарі.