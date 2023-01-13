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Українські десантники показали фото з Соледара

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські десантники показали фото з Соледара
Десантники розповіли, що регулярна зміна тактики ворога вимагала гнучкості алгоритму дій їхніх підрозділів
фото: 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ

Військові зазначають, що бої в Соледарі були запеклими й безжальними

Зараз бої в Соледарі Донецької області тривають на околицях міста. Про це повідомляється на сторінці 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України.

«Майже шість місяців знадобилося російським окупантам для усвідомлення марності й безперспективності спроб штурмом узяти Бахмут. Тому з початку року вони перенесли бойову активність на Соледар, аби відвернути медійну увагу від невдач на бахмутському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що бої в Соледарі були запеклими й безжальними. Увага – щосекундна, зброя – або в постійному використанні, або в постійній готовності. Десантники розповіли, що регулярна зміна тактики ворога вимагала гнучкості алгоритму дій їхніх підрозділів. Запорукою успішних дій стала універсальність військовослужбовців. Управління, контроль і координація дій командування бригади виявилися на найвищому рівні.

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На весь екран

«А враховуючи те, що багато хто з бійців пройшли тут бойове хрещення, наша бригада гідно витримала ці надзвичайно складні випробування. Бої на околицях Соледару тривають. Воїни нашої бригади дякують побратимам із 77 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗС України за мужність, стійкість і підтримку при обороні Соледару», – додали військові.

Як повідомлялося, воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті.

Нагадаємо, триває 324 доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, а також вісім авіаційних ударів по позиціях наших військ. Здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Існує небезпека завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів на всій території України. 

 

Теги: зброя військові хрещення небезпека Бахмут Донеччина ЗСУ війна

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