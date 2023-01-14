Військові показали прапор України на заході Соледара (відео)

У місті продовжуються інтенсивні стрілецькі бої

На західних околицях Соледару майорить прапор України, українські захисники контролюють ситуацію в місті, інтенсивні бої продовжуються. Про це повідомив командир окремої тактичної групи аеророзвідки S.A.R.G. «Птахи Мадяра» з позивним Мадяр.

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В ефірі телемарафону Мадяр розповів, що в місті продовжуються інтенсивні стрілецькі бої. Останню годину трохи затихла артилерія, оскільки вночі продовжувались серйозні артбатли.

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«Ворог своїми силами давить, щоб обійти Соледар як з північної сторони, так й з південної й дотягтися до певних населених пунктів на мапі. Але йому це не вдається й він методично отримує те, що заслуговує. Після поновлення сил, знову пробує йти й так щоденно», – розповів воїн.

За словами Мадяра, українські воїни внаслідок тривалих боїв створили надійний заслон та планують стояти проти ворога стільки, скільки буде потрібна.

Раніше в розмові з «Главкомом» військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина в Соледарі.