Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина

Коваленко: «У Соледарі Пригожин мріяв заробити епічну ура-перемогу, але він тільки зганьбився»

Втрати, яких зазнали «вагнерівці» під час штурму Соледара можуть стати катастрофічними для них. Штурмовий збройний потенціал окупантів вичерпується, і навряд чи вони зможуть відновити боєздатність найближчим часом. Про це повідомив в розмові з «Главкомом» військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

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«Ситуація на цьому напрямку (Соледар – ред.) дійсно дуже важка, тому що російські окупанти сконцентрували на ньому велику кількість сил і засобів та мають кількісну перевагу. При цьому вони не рахуються з втратами, через які і вдаються їхні вдалі штурмові дії. Вони закидали позиції «живим м’ясом» хвиля за хвилею і використали на це майже весь ресурс, який концентрувався ПВК «Вагнер» зі східного та південного напрямків від Бахмута. Тож, у «вагнерівців» повністю вичерпується весь штурмовий збройний потенціал, бо їхні втрати під час штурму Соледара можуть стати катастрофічними. Найбільшим часом ця ЧПК свою боєздатність навряд чи зможе відновити», - зазначив Коваленко.

Військовий експерт заявив, що наразі росіяни перебувають в Соледарі, але ЗСУ контролюють частину міста.

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«З урахуванням тієї кількості сил, які були задіяні з протилежного боку, та тактики, яку використовував Пригожин, цей постійний вал зупинити було неможливо. Це було лише питання часу – тиждень, місяць-два, але так чи інакше вони могли починати займати позиції. Так, росіяни перебувають наразі в Соледарі, та не повністю – північно-західна локація під контролем наших Збройних сил. І саме звідти починаються наші щільні лінії оборони, які тягнуться аж до Благодатного. Аби пробити ці лінії оборони, потрібен ресурс. А у противника його вже немає», - наголосив коваленко.

Військовий аналітик також зазначив, що власник ПВК «Вагнер» Пригожин втрачає свою монополію на керування бойовими діями на цьому напрямку.

«На плацдармі, який з перших днів утримував Пригожин, поступово почали повноцінно з’являтись регулярні російські війська. На тих позиціях вже з’являються «чмобіки», що мають якісь базові навички, представники 106-ї повітряно-десантної дивізії, яка буде розміщена в районі Соледара, та 7-ї десантно-штурмової дивізії, яка прикриватиме тили під Бахмутом. Поступово підходять підрозділи, що перебували на навчаннях в Білорусі. Частину з цих сил виводять на Луганщину, але частина підсилить Бахмутський плацдарм. Це свідчить про те, що Пригожин так чи інакше втрачає свою монополію на керування бойовими діями на цьому напрямку… У Соледарі Пригожин побачив можливість заробити епічну ура-перемогу, яка надала б йому якихось балів. Але він тільки зганьбився, бо навіть російські пропагандисти зараз кажуть, що це – не та ціна, яку треба було заплатити за це місто. Тобто занадто великі втрати там визнають самі ж росіяни», – зазначив Коваленко», – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.