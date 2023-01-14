Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
Північно-західна локація Соледара під контролем наших Збройних сил
фото з відкритих джерел

Коваленко: «У Соледарі Пригожин мріяв заробити епічну ура-перемогу, але він тільки зганьбився»

Втрати, яких зазнали «вагнерівці» під час штурму Соледара можуть стати катастрофічними для них. Штурмовий збройний потенціал окупантів вичерпується, і навряд чи  вони зможуть відновити боєздатність найближчим часом. Про це повідомив в розмові з «Главкомом» військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

«Ситуація на цьому напрямку (Соледар – ред.) дійсно дуже важка, тому що російські окупанти сконцентрували на ньому велику кількість сил і засобів та мають кількісну перевагу. При цьому вони не рахуються з втратами, через які і вдаються їхні вдалі штурмові дії. Вони закидали позиції «живим м’ясом» хвиля за хвилею і використали на це майже весь ресурс, який концентрувався ПВК «Вагнер» зі східного та південного напрямків від Бахмута. Тож, у «вагнерівців» повністю вичерпується весь штурмовий збройний потенціал, бо їхні втрати під час штурму Соледара можуть стати катастрофічними. Найбільшим часом ця ЧПК свою боєздатність навряд чи зможе відновити», - зазначив Коваленко.

Військовий експерт заявив, що наразі росіяни перебувають в Соледарі, але ЗСУ контролюють частину міста.

«З урахуванням тієї кількості сил, які були задіяні з протилежного боку, та тактики, яку використовував Пригожин, цей постійний вал зупинити було неможливо. Це було лише питання часу – тиждень, місяць-два, але так чи інакше вони могли починати займати позиції. Так, росіяни перебувають наразі в Соледарі, та не повністю – північно-західна локація під контролем наших Збройних сил. І саме звідти починаються наші щільні лінії оборони, які тягнуться аж до Благодатного. Аби пробити ці лінії оборони, потрібен ресурс. А у противника його вже немає», - наголосив коваленко.

Військовий аналітик також зазначив, що власник ПВК «Вагнер» Пригожин втрачає свою монополію на керування бойовими діями на цьому напрямку.

«На плацдармі, який з перших днів утримував Пригожин, поступово почали повноцінно з’являтись регулярні російські війська. На тих позиціях вже з’являються «чмобіки», що мають якісь базові навички, представники 106-ї повітряно-десантної дивізії, яка буде розміщена в районі Соледара, та 7-ї десантно-штурмової дивізії, яка прикриватиме тили під Бахмутом. Поступово підходять підрозділи, що перебували на навчаннях в Білорусі. Частину з цих сил виводять на Луганщину, але частина підсилить Бахмутський плацдарм.  Це свідчить про те, що Пригожин так чи інакше втрачає свою монополію на керування бойовими діями на цьому напрямку… У Соледарі Пригожин побачив можливість заробити епічну ура-перемогу, яка надала б йому якихось балів. Але він тільки зганьбився, бо навіть російські пропагандисти зараз кажуть, що це – не та ціна, яку треба було заплатити за це місто. Тобто занадто великі втрати там визнають самі ж росіяни», – зазначив Коваленко», – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.

Читайте також: Соледар як пастка. На окупантів чекають неприємні сюрпризи?

 

Теги: війна Донеччина Соледар спротив росіяни втрати місто окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни продовжують тримати оборону міста Соледар
Російський експерт назвав безглуздим взяття Соледара без Бахмута
Сьогодні, 10:14
ЗСУ закликають вірити тільки офіційним українським джерелам інформації
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
Вчора, 16:04
Десантники розповіли, що регулярна зміна тактики ворога вимагала гнучкості алгоритму дій їхніх підрозділів
Українські десантники показали фото з Соледара
Вчора, 19:18

Події в Україні

Військові показали прапор України на заході Соледара (відео)
Військові показали прапор України на заході Соледара (відео)
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
Повітряні сили повідомили, чому сигнал тривоги прозвучав після ракетної атаки
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
Ситуація у Соледарі. Експерт дав невтішний прогноз для «Вагнера» і його ватажка Пригожина
Обстріл Запорізької області: рятувальники витягли трьох людей з-під завалів будинку
Обстріл Запорізької області: рятувальники витягли трьох людей з-під завалів будинку
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Атака на Київщину та удар по Харкову: яка ситуація в регіонах
Атака на Київщину та удар по Харкову: яка ситуація в регіонах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Воїн ЗСУ вийшов на зв'язок із Соледара й розповів, що відбувається у місті (відео)
57K
Вчительку вигнали за прохання говорити українською? Львівська школа відреагувала на заяву Ніцой
50K
Мовний скандал у Львові. Школа відреагувала на звинувачення
47K
У Києві пролунало декілька потужних вибухів: з'явились подробиці
41K
Засідання Радбезу ООН: Китай виступив проти постачання зброї в Україну
32K
14 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
Вчора, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Вчора, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Вчора, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Вчора, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
12 сiчня, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
12 сiчня, 11:52

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту