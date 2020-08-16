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    Події в Україні

    Бойовик «ЛНР» здався Збройним силам України

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    Бойовик «ЛНР» здався Збройним силам України
    Фото Twitter Сергія Нещадима

    Бойовик не витримав знущань і перейшов лінію розмежування

    Представник так званої «народної міліції ЛНР» здався Збройним силам України. Про це на своїй сторінці у Twitter написав офіцер ЗСУ Сергій Нещадим.

    За його словами, бойовик не витримав знущань в окупаційних військах і перейшов лінію розмежування.

    17 липня нинішнього року Служба безпеки України затримала в Сєвєродонецьку одного з ключових організаторів антиконституційного референдуму щодо створення так званої «ЛНР» у 2014 році.

    Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками

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