Бойовик «ЛНР» здався Збройним силам України



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Фото Twitter Сергія Нещадима

Бойовик не витримав знущань і перейшов лінію розмежування

Представник так званої «народної міліції ЛНР» здався Збройним силам України. Про це на своїй сторінці у Twitter написав офіцер ЗСУ Сергій Нещадим.

За його словами, бойовик не витримав знущань в окупаційних військах і перейшов лінію розмежування.

Не витримавши знущань та свавілля в російсько - окупаційних військах, один з представників нарЯдної міліції лиНяРи вирішив здатися ЗС України та перейшов лінію розмежуванняpic.twitter.com/v4b1qGc1dO — Сергей Нещадим (@nevedimka123) August 16, 2020

17 липня нинішнього року Служба безпеки України затримала в Сєвєродонецьку одного з ключових організаторів антиконституційного референдуму щодо створення так званої «ЛНР» у 2014 році.

Нагадаємо, вранці 21 липня у центрі Луцька чоловік захопив автобус з заручниками.

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