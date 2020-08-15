Окупанти на Донбасі від початку доби не порушували перемир’я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню - пресслужба ООС

Серед українських захисників бойових втрат та поранень нема

Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, станом на 17:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил не порушували перемир’я. Про це йдеться у повідомленні ООС у Facebook.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські воїни дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Вони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю. Від початку поточної доби у смугах відповідальності наших бойових бригад у районі виконання завдань, порушень з боку противника не зафіксовано, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що двадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який набрав чинності з 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Як повідомлялося 14 серпня, окупанти з опівночі тричі порушили режим тиші на Донбасі.

Нагадаємо, 13 серпня на Донеччині двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвалися на протитанковій міні. Один із них загинув, інший дістав поранення.

Також названо ім'я військового, який загинув на Донбасі внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Олександр, 37-річний старший солдат Збройних сил з Миколаєва, який напередодні підірвався з товаришем на міні на Донбасі, зараз перебуває у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні ім. І. Мечникова. Його стан вкрай важкий.

Раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що військові сприймають умови «режиму тиші» як недовіру до армії.

До слова, за даними Міноборони росіяни проводять ротацію бойовиків біля лінії розведення на Донбасі.