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Боксер Усик обстріляв з міномета позиції окупантів: ЗСУ показали потужне відео

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Боксер Усик обстріляв з міномета позиції окупантів: ЗСУ показали потужне відео
Олександр Усик відвідав позиції ЗСУ на фронті
фото: інстаграм ol_ol.sh.k

Олександр Усик зустрівся з українськими військовими та надіслав «вітання» окупантам

Відомий український боксер, чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик вирішив особисто «привітати» російських окупантів. Боксер зустрівся з українськими військовими та взяв участь у мінометному обстрілі загарбників. Відео з'явилося в мережі.

Відомий спортсмен не хотів покидати позиції без «подарунку» для росіян, тому на кадри відео потрапив момент, де Усик стріляє з міномета. Військові лаконічно зазначили, що «Усик нищить русню».

При цьому, як видно на оприлюднених у соцмережах кадрах, перед цим Усик залишив на одному з «подарунків» свій автограф, а також гасла «Слава Україні» та «Живе Білорусь».

Боксер Усик обстріляв з міномета позиції окупантів: ЗСУ показали потужне відео фото 1
фото: скріншот відео 2uwmp/Twitter
Олександр Усик залишив на одному із «подарунків» свій автограф
Олександр Усик залишив на одному із «подарунків» свій автограф
фото: скріншот відео 2uwmp/Twitter

Відзначимо, що українські військові активно діляться спільними світлинами з Усиком. Сам Олександр ніяк не афішував та не афішує у своїх соціальних сторінках про свій приїзд до українських військових. 

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Усик прочитав на камеру вірш про воїна, якого розстріляли за слова «Слава Україні». Зворушливі рядки належать авторству спортсмена.

Триває 429-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону. 

Теги: окупанти ЗСУ Олександр Усик

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