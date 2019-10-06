Бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів позиції ЗСУ



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Поранений український боєць

Російсько-окупаційні війська від початку цієї доби відкривали вогонь 7 разів. Один український військовослужбовець зазнав поранень.

Про це під час брифінгу поінформував речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби станом на 12.30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 7 разів. На Луганському напрямку двічі з боку Доломітного були обстріляні опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського. Після 1-ї ночі противник тут випустив 8 мін 82-го калібру і застосовував підствольні гранатомети. А після 11-ї години тут знову розривалися 82-мм міни і лунали кулеметні черги», – сказав Праута.

За його словами, 4 обстріли зафіксовано на Донецькому напрямку. «Двічі, вночі зі стрілецької зброї, а вранці з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, ворог обстрілював військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання в районі Павлополя», – підкреслив Праута.

Він також зазначив, що українські бійці, які перебувають на підступах до Авдіївки, вранці були змушені відповідати на вогонь з автоматичних гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, який окупанти протягом пів години вели з боку Спартака.

«За наявною інформацією, за поточну добу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил дістав поранення. Наразі військові медики надають йому необхідну допомогу», – сказав Праута.

Як повідомлялося, впродовж минулої доби окупанти 24 рази обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець зазнав поранення, а ще один отримав бойове травмування.