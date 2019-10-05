Окупанти на Донбасі 10 разів порушили «тишу» – гатили із 82-мм мінометів



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Фото: Анна Чапала

Один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення

З початку доби російські окупаційні війська 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню....Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення», – йдеться у вечірньому зведенні.

Як зазначається, окупанти обстрілювали позиції підрозділів ОС із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Зокрема, на порушення Мінських угод бойовики навмисне обстріляли ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм.

За даними штабу ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» зафіксовано 4 обстріли. Позиції українських військових неподалік Гнутового окупанти обстрілювали з напрямку Заїченкового зі стрілецької зброї; поблизу Новогнатівки з напрямку Стили – з автоматичного гранатомета. По позиціях неподалік Старогнатівки вівся вогонь з напрямку Новоласпи з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; біля Павлополя з напрямку Українського – з автоматичного гранатомета.

Крім того, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти здійснили 6 обстрілів. Так, позиції Об’єднаних сил неподалік Золотого з напрямку Первомайського бойовики обстрілювали з міномета калібру 82 мм; поблизу хутора Вільного з напрямку Золотого – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

З мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї були обстріляні українські позиції неподалік Південного (вогонь вівся з напрямку шахти ім. Гагаріна). Поблизу Майорська бойовики з напрямку Зайцевого вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї; неподалік Луганського двічі з напрямку Калинівки обстрілювали позиції ОС із гранатометів різних систем.

Нагадаємо, на Донбасі з початку поточної доби 4 жовтня в районі проведення Операції Об’єднаних сил збройні формування Російської Федерації і її найманці 23 рази порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовий отримав поранення.