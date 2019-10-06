Місія ОБСЄ за добу зафіксувала понад 200 вибухів на Донбасі



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Спостерігачі ОБСЄ

У Донецькій області 210 разів було порушено режим припинення вогню, на Луганщині - сім

Спостерігачі Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) у п'ятницю зафіксували на Донбасі 217 порушень режиму тиші.

Про це повідомляється в щоденному звіті місії від 5 жовтня 2019 року.

Зазначається, що у Донецькій області 210 разів було порушено режим припинення вогню.

«Більшість порушень режиму припинення вогню, зокрема більш ніж половину вибухів, зафіксовано в районах на схід і південь від н.п. Світлодарськ (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька), на південний схід від н.п. Чермалик (підконтрольний урядові, 77 км на південь від Донецька), а також на південь від н.п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька)», йдеться в повідомленні.

Натомість в Луганській області порушували тишу сім разів.

«Понад дві третини порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південно-південний захід від н.п. Кряківка (підконтрольний урядові, 38 км на північний захід від Луганська)», - повідомили в ОБСЄ.

До слова, представники української влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, «щоб особисто переконатися у тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує»