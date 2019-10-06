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    У світі

    Туреччина стягує війська до сирійського кордону

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    Турецькі військові - Туреччина стягує війська до сирійського кордону
    Турецькі військові
    Архівне фото

    У район Акчакале були спрямовані вантажівки з бронетехнікою і автобус з військовослужбовцями

    Туреччина стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того, як президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про завершення підготовки до військової операції, яка пройде на території на схід від річки Євфрат.

    Про це повідомляє телеканал TRT.

    У район Акчакале були спрямовані додатково дев'ять вантажівок з бронетехнікою і один автобус з військовослужбовцями.

    «Війська були відправлені для посилення військових частин, дислокованих на сирійському кордоні», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 5 жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердога заяивив, що у найближчі два дні Туреччина почне повітряну і наземну військову операцію в Сирії в регіоні, який в основному контролюється підтримуваними США курдами, яких Анкара вважає терористами.

    Глава Пентагону вже відреагував на плани Ердогана почати операцію в Сирії.

    Раніше Ердоган заявляв, що до кінця вересня повинна бути встановлена 30-кілометрова зона безпеки, попередивши, що, якщо вона не буде збережена, Туреччину «змусять» вжити військові дії для своєї безпеки.

    Туреччина звинуватила США в тому, що вони занадто повільно створюють зону, на тлі розбіжностей між двома партнерами по НАТО щодо того, як далеко вони повинні зайти в Сирію і хто повинен її контролювати.

    Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Сирія вантажівки військові
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