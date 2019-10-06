У суботу на Донбасі зафіксовано 24 обстріли, є загиблий та поранений бійці



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Українські військові на Донбасі

Окупанти чотири рази навмисне обстрілявли ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте

У суботу, 5 жовтня, бойовики на Донбасі 24 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що порушуючи Мінські угоди противник чотири рази навмисне обстріляв ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте з міномета калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив шість обстрілів:

двічі поблизу Павлополя та Старогнатівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Новогнатівки – з автоматичного гранатомета;

неподалік Гнутового – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 18 обстрілів:

чотири рази неподалік Золотого – з мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

тричі поблизу Хутора Вільного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

тричі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Луганського – із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем;

двічі неподалік Новозванівки – зі стрілецької зброї;

поблизу Південного – з мінометів калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Майорська – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Катеринівки – з автоматичного гранатомета;

неподалік Травневого – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення, а ще один – бойове травмування.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню: втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.

До слова, представники української влади відвідають Петрівське, Золоте та Станицю Луганську, «щоб особисто переконатися у тому, що місцевим мешканцям нічого не загрожує»