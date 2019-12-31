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    Статті

    Ще одна Небесна сотня. Герої, яких забрала війна у 2019-му

    • Наталія Сокирчук
    • Розсилка
    У 2019 році Україна втратила на війні 107 чоловіків та три жінки - Ще одна Небесна сотня. Герої, яких забрала війна у 2019-му
    У 2019 році Україна втратила на війні 107 чоловіків та три жінки

    Згадаймо всіх поіменно

    У 2019 році на Донбасі в зоні Операції об'єднаних сил загинуло 110 військових. Це дані станом на 23 грудня. Це менше, ніж торік, коли свої життя на Донбасі за Україну поклали 135 героїв.

    Цьогоріч ми втратили 107 чоловіків та три жінки.

    Крім того, цього року, за даними СММ ОБСЄ, на Донбасі загинули щонайменше 18 цивільних по обидва боки фронту, 120 поранені. Це теж менше, ніж у 2018-му, - тоді загинули 55 цивільних та 244 були поранені.

    Найбільше, інформує СММ, люди гинуть від мін, через необережне поводження з вибухівкою, а також внаслідок обстрілів.

    Бойовики «ЛДНР», підтримувані Росією, дані про втрати своїх формувань не публікують. За версією розвідки ЗСУ, кількість їхніх загиблих у боях  більша за втрати Об'єднаних сил.

    Загибель Яни Червоної, позивний «Відьма», і побратимів стала однією з найрезонансніших у 2019-му. В їхніх бліндаж влучила російська міна. У Яни лишилося двоє маленьких дітей - 10 і 8 років. Президент Петро Порошенко посмертно нагородив старшого солдата Яну Червону орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

    Ще одна болюча втрата – 20-річний Микола Волков із позивним «Смурфик». Він був бійцем 8-го батальйону «Аратта», входив до добровольчого медичного формування «Госпітальєри». «За нього переживали і молилися тисячі людей. Цей відчайдушний хлопець від самого початку війни був небайдужий до долі України. Кожен з нас його любив, кожен намагався вберегти. Для ворожих снайперів немає правил, медики і парамедики для них бажані цілі. Тому всі, хто зараз на передовій, — помстіться за нашого Смурфика, а ми і далі будемо ризикувати своїм життям, щоби врятувати ваші», — написала  15 квітня у Facebook волонтер, одна з творців «Госпітальєрів» Яна Зінкевич (нині нардеп).

    Інфографіка «Новинарня». Щоб збільшити зображення, натисніть на нього
    Інфографіка: «Новинарня». Щоб збільшити зображення, натисніть на нього

    Вінниччина

    Микола Семенюк, 45 років

    позивний «Саїд», загинув 14 січня поблизу Гладосовова (східний фланг Світлодарської дуги)

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    Руслан Слісаренко, 37 років

    Загинув 16 березня внаслідок обстрілу біля хутора Вільний, що входить до складу міста Золоте, Попаснянський район Луганської області.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/03/Slisarenko-Ruslan.jpg


    Юрій Фармагей, 46 років

    Загинув 5 квітня біля села Піски, передмістя Донецька

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/YUriy-Farmagey-_.jpg


    Сергій Гвоздієвський, 53 роки

    Був тяжко поранений 29 квітня під Маріуполем, помер наступного дня.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/Gvozdiyevskiy-Sergiy.jpg


    Максим Олексюк, 23 роки

    Позивний «Максон», загинув 7 червня поблизу селища Новолуганське на Луганщині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Maksim-Oleksyuk-Makson.jpeg


    Сергій Шандра, 24 роки

    Загинув 6 серпня під Павлополем, Донецька область.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/09/Sergiy-SHandra-1-680x675.jpg


    Андрій Проценко, 24 роки

    Загинув 2 вересня біля Водяного Донецької області. 

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Andry-Protsenko.jpg

    Волинь

    Юрій Тишик, 28 років

    Загинув 3 жовтня у Луганській області 

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/YUriy-Tishik.jpg


    Юрій Хомік, 56 років

    Загинув 14 листопада в Попаснянському районі на Луганщині

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/11/YUriy-Homik-1.jpg


    Андрій Войтович, 29 років

    Загинув 9 грудня у районі міста Золоте на Луганщині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/12/Andriy-Voytovich.jpg


    Сергій Сирота, 22 роки

    Загинув 9 грудня від підриву під Хутором Вільний.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/12/Sergiy-Sirota.jpg

    Дніпропетровщина

    Віктор Грабар, 28 років

    Загинув 17 березня поблизу села Водяне на Приазов’ї

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/03/Viktor-Grabar-2-700x675.jpg


    Сергій Валах, 34 роки

    Позивний «Борода». Загинув 20 березня в районі міста Авдіївка на Донеччині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/03/Sergiy-Valah.jpg


    Іван Лисиця, 23 роки

    Загинув 7 квітня у районі Хутора Вільний

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/Ivan-Lisitsya-_.jpg


    Олександр Цапенко, 20 років

    Позивний «Студент», загинув в Попаснянському районі Луганської області.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/Oleksandr-TSapenko.jpg


    Олександр Пузіков, 33 роки

    Загинув 24 травня в районі окупованої Горлівки на Донеччині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/06/Puzikov-Oleksandr_.jpg


    Олександр Лин, 48 років

    Загинув 4 червня поблизу Новоселівки Другої на Донеччині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Oleksandr-Lin.jpg


    Владислав Локтіонов, 42 роки

    Загинув 7 липня біля села Південне, Донеччина.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/08/Loktionov-Vladislav-_1-900x612.jpg


    Олександр Колодяжний, 45 років

    Позивний «Кол», 27 червня поблизу Мар’їнки на Донеччині  натрапив на міну, помер 11 липня

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/08/Kolodyazhniy-Oleksandr-_.jpg


    Семен (Шаміль) Румигін, 21 рік

    Загинув 21 липня поблизу міста Щастя Луганської області

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/08/Semen-Rumigin.jpg


    Роман Романенко, 25 років

    Позивний Біч, загинув 10 серпня в районі селище Новолуганське, північ Донецької області.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/09/Roman-Romanenko-Bich.png


    Герман Соловйов, 29 років 

    Позивний «Маяк», загинув 22 грудня на Донеччині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/12/German-Solovyov-1-620x400-1.jpg

    Донеччина

    Ігор Наконечний, 30 років

    Позивний «Замок», загинув 8 лютого в районі Авдіївської промзони, Донеччина.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/02/Nakonechniy-1-671x675.jpg


    Євген Фурсов, 43 роки

    Загинув 23 лютого в Дружківці на Донеччині

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/03/YEvgen-Fursov.jpg


    Олександр Меденцев, 33 роки

    Загинув 25 лютого у районі села Новоолександрівка, Попаснянський район, Луганщина

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/03/Oleksandr-Medentsev.jpg


    Олександр Мілютін, 50 років

    Позивний «Дєда», загинув 2 квітня поблизу села Новозванівка Попаснянського району Луганщини.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/Milyutin-Oleksandr.jpg


    Олег Бойцов, 39 років

    9 квітня біля селища Зайцеве на Донеччині

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/Oleg-Boytsov.jpg


    Микола Волков («Смурфик»), 20 років

    12 квітня отримав тяжкі поранення в районі села Водяне, помер 15 квітня в лікарні Дніпра.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/Mikola-Volkov.jpg


    Борис Степанченко, 34 роки

    Загинув 27 травня в районі міста Попасна на Луганщині

    (фото відсутнє)


    Сергій Майборода, 47 років

    Загинув 1 липня в районі населеного пункту Водяне на Донеччині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/08/Sergiy-Mayboroda.jpg


    Олег Жуков, 42 роки

    Загинув 4 липня в районі хутора Вільний Попаснянського району Луганської області.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/08/Oleg-ZHukov.jpg


    Володимир Аджавенко, 24 роки

    Позивний «Аджа», загинув 11 вересня поблизу селища Піски на Донеччині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Volodimir-Adzhavenko.jpg


    Геннадій Моторін, 37 років

    Загинув 8 листопада на Донеччині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/11/Gennadiy-Motorin-92-ombr.jpg

    Запоріжчина

    Борис Борденюк, 31 рік

    Загинув 24 лютого біля села Катеринівка Попаснянського району Луганщини

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/03/Boris-Bordenyuk.jpg


    Роман Чибінєєв, 29 років

    Загинув 11 квітня під Маріуполем

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/Roman-CHibinyeyev.jpg


    Ігор Ігнатенко, позивний «Цум»

    Загинув 12 квітня на позиції шахта «Бутівка», це на півночі Донецька

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/Igor-Ignatenko-93-900x600.jpg


    Владислав Рой, 25 років

    Загинув 17 вересня в районі селища Південне Донеччини

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Vladislav-Roy.jpg

    Івано-Франківщина

    Богдан Гаврилів, 19 років

    Загинув 4 березня під час обстрілу позицій ЗСУ в районі села Лебединське, Волноваський район Донецької області.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/03/Gavriliv-Bogdan.jpg


    Василь Джус, 44 роки

    Загинув 16 травня поблизу селища Водяне Волноваського району на Донеччині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/06/Vasil-Dzhus_.jpg


    Віталій Носкевич, 35 років

    Загинув 22 жовтня в районі Красногорівки, Донеччина

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Ivan-Noskevich.jpg

    Київщина

    Віталій Губенко, 53 роки

    Позивний «Батюшка», загинув 25 січня в селі Катеринівка на Луганщині

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/02/Vitaliy-Gubenko-Batyushka-596x675.jpg


    Василь Богоносюк, 38 років

    Загинув 20 лютого в районі Мар’їнки на Донеччині

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/03/Bogonosyuk-Vasil.jpg


    Олексій Карлаш, 26 років

    Позивний «Карлсон», 19 червня у районі Попасної на Донеччині отримав тяжкі поранення, помер 23 червня.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/06/Oleksiy-Karlash-2-900x675.jpg


    Дмитро Лісовол, 31 рік

    Загинув 15 липня в районі Авдіївки на Донеччині

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/08/Dmitro-Lisovol.jpg


    Олександр Марків, 38 років

    Позивний «Сумрак», загинув 27 вересня поблизу Світлодарська на Донеччині

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Oleksandr-Markiv.jpg


    Артем Соколов, 32 роки

    Загинув 16 листопада в районі селища Кримське Луганська область.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/11/Artem-Sokolov-1.jpg


    Дмитро Каплунов, 39 років

    Загинув 1 грудня у районі села Староласпа на Донеччині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/12/Dmitro-Kaplunov-SBU-1.jpg


    Денис Волочаєв, 37 років

    Загинув 1 грудня у районі села Староласпа на Донеччині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/12/Denis-Volochayev-SBU.jpg

    Кіровоградщина

    Олександр Ляшок, 24 роки

    Загинув 19 червня під Новотроїцьким Волноваського району Донецької області.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Lyashok-Oleksandr.jpg


    Віталій Молозовенко, 24 роки

    Загинув 13 червня в селі Піски під Донецьком від мінно-вибухової травми.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Molozovenko-Vitaliy.jpg


    Василь Євстигнєєв, 38 років

    Загинув 14 серпня в районі хутора Вільного на Луганщині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/09/Vasil-YEvstignyeyev-1.jpg


    Іван Дейкун, 41 рік

    Загинув 6 жовтня в районі міста Красногорівка на Донеччині 

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Ivan-Deykun-_28-ombr-1.jpg


    Василь Лісіцин, 28 років

    Загинув 17 грудня внаслідок в районі Мар’їнки на Донеччині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/12/Vasil-Lisitsin.jpg

    Луганщина

    Максим Сирін, позивний «Шалений»

    36 років, загинув 21 березня під Авдіївкою на Луганщині

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/03/Sirin-Maksim.jpg


    Дмитро Стрекнєв, 21 рік

    Загинув 6 квітня біля хутора Вільний Попаснянського району Луганщини

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/Dmitro-Stryeknyev-500x675.jpg


    Сергій Дрогін

    Позивний «Скіф», загинув 7 травня біля смт Південне, район Торецька, Донецька область.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/06/Sergiy-Drogin_.jpg


    Владислав Бережний, 22 роки

    Загинув 5 червня поблизу Золотого в Попаснянському районі на рідній Луганщині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Vladislav-Berezhniy-520x675.jpg


    Микита Скітченко, 19 років

    Загинув 21 липня в районі Щастя на Луганщині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/08/Mikita-Skitchenko.jpg


    Тихон Курбатов, 25 років

    Позивний «Тихий», загинув 25 серпня під Горлівкою, Донецька область

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/09/Tihon-Kurbatov-Aydar.jpg


    Степан Криль, 26 років

    Загинув 16 жовтня поблизу села Водяне на Донеччині

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Stepan-Kril-2.jpg


    Дмитро Темний, 28 років

    Загинув 7 грудня в районі Золотого на Луганщині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/12/Dmitro-Temniy-1.jpg

    Львівщина

    Володимир Маркевич, 47 років

    Поліг 22 березня у районі села Новомихайлівка, Мар’їнського району Донецької області.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/03/Volodimir-Markevich-2.jpg


    Володимир Куцик, 51 рік

    Загинув 30 квітня під Мар’їнкою на Донеччині

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/Volodimir-Kutsik.jpg


    Іван Сакаль, 24 роки

    1 травня отримав тяжке поранення поблизу села Миколаївка на Донеччині, помер 6 травня у лікарні в Дніпрі.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/06/Sakal-Ivan_.jpg


    Роман Досяк, 48 років

    отримав поранення 18 травня під час бою поблизу смт Кримське на Луганщині, помер 22 травня.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/06/Roman-Dosyak_.jpg


    Едуард Лазарєв, 48 років

    Загинув села Новоселівка Друга, Волноваський район, Донецька область

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Eduard-Lazaryev.jpg


    Анатолій Сорочинський, 30 років

    Загинув 22 червня поблизу селища Оленівка у Волноваському районі Донеччини.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Anatoliy-Sorochinskiy.jpg


    Володимир Салітра, 29 років

    Загинув 11 липня в районі села Тарамчук Мар’їнського району Донецької області.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/08/Volodimir-Salitra-_-900x641.jpg

    Миколаївщина

    Володимир Лисаківський, 27 років

    Загинув 11 квітня біля села Гранітне, Волноваський район, Донеччина

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/Volodimir-Lisakivskiy-_mp.jpg


    Василь Курдов, 20 років

    Загинув 6 серпня під Павлополем, Донецька область

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/09/Vasil-Kurdov-36-obrmp.jpg


    Микола Обуховський, 32 роки

    Загинув 11 вересня в районі села Павлопіль на півдні Донеччини

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Mikola-Obuhovskiy.jpg


    Юрій Волк, 22 років

    Загинув 10 жовтня на Донеччині

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/YUriy-Volk-1.jpg

    Одещина

    Денис Козьма, 31 рік 

    Позивний «Дід», загинув 1 травня поблизу села Миколаївка, це Волноваський район, Донеччина

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/06/Denis-Kozma_.jpg


    Антон Фака, 21 рік

    Загинув 10 липня поблизу села Гранітне на Приазов’ї, Донецька область.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/08/Anton-Faka-_-900x674.jpg


    Сергій Савінов, 23 роки

    Загинув 30 серпня поблизу населеного пункту Водяне Донецької області

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/09/Sergiy-Savinov.jpg

    Полтавщина

    Юрій Коновод, 54 роки

    Поліг 23 квітня біля окупованої Горлівки, Донецька область

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/YUriy-Konovod.jpg


    Дмитро Пругло, 29 років

    Позивний «Круглий», загинув 7 червня поблизу селища Новолуганське, Луганщина.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/07/Dmitro-Pruglo-Krugliy.jpg


    Ярослава Никоненко, 36 років

    Загинула 15 жовтня на Донбасі

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/YAroslava-Nikonenko-_2019-1.jpg

    Рівненщина

    Руслан Кондратюк, 36 років

    Загинув 15 лютого у районі Мар’їнки на Донеччині

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/02/Ruslan-Kondratyuk-foto.jpg


    Олексій Капустян, 26 років

    Позивний «Капуста», загинув він 29 листопада біля села Водяне на Донеччині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/11/Oleksiy-Kapustyan-_7.jpg


    Віктор Пруський, 49 років

    Загинув 9 грудня біля Хутора Вільний на Луганщині.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/12/Viktor-Pruskiy.jpg

    Сумщина

    Євген Керечанин, 20 років

    Загинув 18 березня, поблизу Хутора Вільного Попаснянського району Луганської області 

    Євген Керечанин


    Едуард Лобода, 25 років

    Позивний «Фугас», загинув 3 липня поблизу Мар’їнки, Донецька область.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/08/Loboda-Eduard-_.jpg


    Євген Коростельов

    Отримав поранення 12 листопада у районі Новотроїцького на Донеччині, помер 19 листопада.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/11/YEvgen_Korostelov-128-ogshbr.jpg

    Тернопільщина

    Михайло Цимбалістий, 34 роки

    Загинув 14 вересня на Донбасі.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Mihaylo-TSimbalistiy.jpg

    Харківщина

    Яна Червона, 39 років

    Позивний «Відьма», загинула 16 квітня поблизу села Новозванівка Попаснянського району Луганщини.

    <span>Харків'янка Яна Червона з позивним Відьма загинула на Донбасі 2 квітня 2019 року&nbsp;</span> - На Донбасі загинула відома волонтерка і воїн


    Антон Безверхній, 25 років

    Пзивний «Пітбуль», загинув 14 травня в районі Новозванівки Попаснянського району Луганської області.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/06/Anton-Bezverhniy_.jpg


    Юрій Громович, 36 років

    Загинув 15 жовтня під Авдіївкою на Донеччині 

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    Герман Бродніков, 23 роки

    Позивний «Фріц», загинув 7 листопада неподалік шахти «Бутівка» поблизу Донецького аеропорту.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/11/German-Brodnikov-_92.jpg


    Сергій Михальчук, 21 рік

    Загинув 14 грудня на Світлодарській дузі, Донеччина

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/12/Sergiy-Mihalchuk-BrSHR-NGU-chb.jpg

    Херсонщина

    Сергій Гузенко, 31 рік

    Позивний «Шериф», загинув 4 лютого поблизу селища Опитне, Ясинуватський район Донеччини

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/03/Guzenko-Sergiy-1.jpg


    Володимир Коваль, 51 рік

    Загинув в ніч на 8 травня в районі Маріуполя

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/Volodimir-Koval-620x400.jpg


    Ірина Шевченко, 48 років

    Загинула 1 липня під селищем Попасна, Донеччина.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/08/Irina-SHevchenko-_-900x614.jpg


    Михайло Ткачишин, 30 років

    Загинув 5 вересня біля окупованої Горлівки на Донеччині

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Mihaylo-Tkachishin.jpg


    В’ячеслав Кубрак, 33 роки

    Отримав поранення 8 жовтня на Донеччині, помер 11 жовтня

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Vyacheslav-Kubrak-36-obrmp-1.jpg

    Хмельниччина

    Микола Голубєв, 20 років

    Загинув 1 січня 2019-го поблизу смт Новотошківське на Луганщині.

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    Микола Неживий, 57 років

    Позивний «Механ», загинув 8 квітня поблизу селища Опитне біля Донецького аеропорту.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/05/Mikola-Nezhiviy-Mehan.jpg


    Богдан Бігус, 28 років.

    Позивний «Баррет», загинув 18 липня на Донеччині

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    Роман Джерелейко, 30 років

    Загинув 19 липня в районі Мар'їнки

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    Едуард Шахов, 25 років

    Позивний «Шах», загинув 4 вересня поблизу селища Зайцеве на Горлівському напрямку

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/YEvgen-SHahov.jpg


    Валерій Шатурський, 45 років

    Позивний «Череп», загинув 12 вересня в Донецькій області

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Valeriy-SHaturskiy-1.jpg


    Максим Кондратюк, 26 років

    10 вересня отримав поранення, помер 14 вересня.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Maksim-Kondratyuk.jpg


    Андрій Сторожук, 27 років

    Загинув 24 вересня поблизу Мар’їнки Донеччини

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Andriy-Storozhuk.jpg

    Черкащина

    Сергій Данілейченко, 28 років

    Загинув 16 лютого в районі селище Кримське Новоайдарського району Луганщини

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/03/Sergiy-Danileychenko.jpg


    Олександр Бардалим, 33 роки

    Позивний «Бармалей», загинув 19 липня поблизу Мар'їнки, Донеччина.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/08/Oleksandr-Bardalim-536x675.jpg


    Олександр Грицаюк, 47 років

    Поранений 25 серпня під Мар’їнкою на Донеччині, помер 1 вересня 

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    Олександр Лінчевський, 31 рік

    Загинув 11 вересня в районі села Павлопіль на півдні Донеччини

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    Буковина

    Дмитро Костенюк, 29 років

    Загинув 29 березня в районі селища Широкине на Азовському узбережжі

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    Олег Ремінний, 33 роки

    Загинув 4 жовтня у Мар’їнському районі Донеччини

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/10/Oleg-Reminniy-1-otbr-1.jpg

    Чернігівщина

    Олександр Шарко, 31 рік

    Загинув 6 серпня поблизу села Павлопіль на півдні Донеччини

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/09/Oleksandr-SHarko-36-obrmp.jpg


    Владислав Рак, 20 років

    Загинув  6 серпня під Павлополем, Донецька область.

    https://novynarnia.com/wp-content/uploads/2019/09/Vladislav-Rak.jpg

    Наталія Сокирчук, «Главком»
    Донбас ЗСУ армія
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