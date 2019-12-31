Ще одна Небесна сотня. Герої, яких забрала війна у 2019-му

У 2019 році Україна втратила на війні 107 чоловіків та три жінки

Згадаймо всіх поіменно

У 2019 році на Донбасі в зоні Операції об'єднаних сил загинуло 110 військових. Це дані станом на 23 грудня. Це менше, ніж торік, коли свої життя на Донбасі за Україну поклали 135 героїв.

Цьогоріч ми втратили 107 чоловіків та три жінки.

Крім того, цього року, за даними СММ ОБСЄ, на Донбасі загинули щонайменше 18 цивільних по обидва боки фронту, 120 поранені. Це теж менше, ніж у 2018-му, - тоді загинули 55 цивільних та 244 були поранені.

Найбільше, інформує СММ, люди гинуть від мін, через необережне поводження з вибухівкою, а також внаслідок обстрілів.

Бойовики «ЛДНР», підтримувані Росією, дані про втрати своїх формувань не публікують. За версією розвідки ЗСУ, кількість їхніх загиблих у боях більша за втрати Об'єднаних сил.

Загибель Яни Червоної, позивний «Відьма», і побратимів стала однією з найрезонансніших у 2019-му. В їхніх бліндаж влучила російська міна. У Яни лишилося двоє маленьких дітей - 10 і 8 років. Президент Петро Порошенко посмертно нагородив старшого солдата Яну Червону орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Ще одна болюча втрата – 20-річний Микола Волков із позивним «Смурфик». Він був бійцем 8-го батальйону «Аратта», входив до добровольчого медичного формування «Госпітальєри». «За нього переживали і молилися тисячі людей. Цей відчайдушний хлопець від самого початку війни був небайдужий до долі України. Кожен з нас його любив, кожен намагався вберегти. Для ворожих снайперів немає правил, медики і парамедики для них бажані цілі. Тому всі, хто зараз на передовій, — помстіться за нашого Смурфика, а ми і далі будемо ризикувати своїм життям, щоби врятувати ваші», — написала 15 квітня у Facebook волонтер, одна з творців «Госпітальєрів» Яна Зінкевич (нині нардеп).

Інфографіка: «Новинарня». Щоб збільшити зображення, натисніть на нього

Вінниччина

Микола Семенюк, 45 років

позивний «Саїд», загинув 14 січня поблизу Гладосовова (східний фланг Світлодарської дуги)





Руслан Слісаренко, 37 років

Загинув 16 березня внаслідок обстрілу біля хутора Вільний, що входить до складу міста Золоте, Попаснянський район Луганської області.





Юрій Фармагей, 46 років

Загинув 5 квітня біля села Піски, передмістя Донецька





Сергій Гвоздієвський, 53 роки

Був тяжко поранений 29 квітня під Маріуполем, помер наступного дня.





Максим Олексюк, 23 роки

Позивний «Максон», загинув 7 червня поблизу селища Новолуганське на Луганщині.





Сергій Шандра, 24 роки

Загинув 6 серпня під Павлополем, Донецька область.





Андрій Проценко, 24 роки

Загинув 2 вересня біля Водяного Донецької області.

Волинь

Юрій Тишик, 28 років

Загинув 3 жовтня у Луганській області





Юрій Хомік, 56 років

Загинув 14 листопада в Попаснянському районі на Луганщині





Андрій Войтович, 29 років

Загинув 9 грудня у районі міста Золоте на Луганщині.





Сергій Сирота, 22 роки

Загинув 9 грудня від підриву під Хутором Вільний.

Дніпропетровщина

Віктор Грабар, 28 років

Загинув 17 березня поблизу села Водяне на Приазов’ї





Сергій Валах, 34 роки

Позивний «Борода». Загинув 20 березня в районі міста Авдіївка на Донеччині.





Іван Лисиця, 23 роки

Загинув 7 квітня у районі Хутора Вільний





Олександр Цапенко, 20 років

Позивний «Студент», загинув в Попаснянському районі Луганської області.





Олександр Пузіков, 33 роки

Загинув 24 травня в районі окупованої Горлівки на Донеччині.





Олександр Лин, 48 років

Загинув 4 червня поблизу Новоселівки Другої на Донеччині.





Владислав Локтіонов, 42 роки

Загинув 7 липня біля села Південне, Донеччина.





Олександр Колодяжний, 45 років

Позивний «Кол», 27 червня поблизу Мар’їнки на Донеччині натрапив на міну, помер 11 липня





Семен (Шаміль) Румигін, 21 рік

Загинув 21 липня поблизу міста Щастя Луганської області





Роман Романенко, 25 років

Позивний Біч, загинув 10 серпня в районі селище Новолуганське, північ Донецької області.





Герман Соловйов, 29 років

Позивний «Маяк», загинув 22 грудня на Донеччині.

Донеччина

Ігор Наконечний, 30 років

Позивний «Замок», загинув 8 лютого в районі Авдіївської промзони, Донеччина.





Євген Фурсов, 43 роки

Загинув 23 лютого в Дружківці на Донеччині





Олександр Меденцев, 33 роки

Загинув 25 лютого у районі села Новоолександрівка, Попаснянський район, Луганщина





Олександр Мілютін, 50 років

Позивний «Дєда», загинув 2 квітня поблизу села Новозванівка Попаснянського району Луганщини.





Олег Бойцов, 39 років

9 квітня біля селища Зайцеве на Донеччині





Микола Волков («Смурфик»), 20 років

12 квітня отримав тяжкі поранення в районі села Водяне, помер 15 квітня в лікарні Дніпра.





Борис Степанченко, 34 роки

Загинув 27 травня в районі міста Попасна на Луганщині

(фото відсутнє)





Сергій Майборода, 47 років

Загинув 1 липня в районі населеного пункту Водяне на Донеччині.





Олег Жуков, 42 роки

Загинув 4 липня в районі хутора Вільний Попаснянського району Луганської області.





Володимир Аджавенко, 24 роки

Позивний «Аджа», загинув 11 вересня поблизу селища Піски на Донеччині.





Геннадій Моторін, 37 років

Загинув 8 листопада на Донеччині.

Запоріжчина

Борис Борденюк, 31 рік

Загинув 24 лютого біля села Катеринівка Попаснянського району Луганщини





Роман Чибінєєв, 29 років

Загинув 11 квітня під Маріуполем





Ігор Ігнатенко, позивний «Цум»

Загинув 12 квітня на позиції шахта «Бутівка», це на півночі Донецька





Владислав Рой, 25 років

Загинув 17 вересня в районі селища Південне Донеччини

Івано-Франківщина

Богдан Гаврилів, 19 років

Загинув 4 березня під час обстрілу позицій ЗСУ в районі села Лебединське, Волноваський район Донецької області.





Василь Джус, 44 роки

Загинув 16 травня поблизу селища Водяне Волноваського району на Донеччині.





Віталій Носкевич, 35 років

Загинув 22 жовтня в районі Красногорівки, Донеччина

Київщина

Віталій Губенко, 53 роки

Позивний «Батюшка», загинув 25 січня в селі Катеринівка на Луганщині





Василь Богоносюк, 38 років

Загинув 20 лютого в районі Мар’їнки на Донеччині





Олексій Карлаш, 26 років

Позивний «Карлсон», 19 червня у районі Попасної на Донеччині отримав тяжкі поранення, помер 23 червня.





Дмитро Лісовол, 31 рік

Загинув 15 липня в районі Авдіївки на Донеччині





Олександр Марків, 38 років

Позивний «Сумрак», загинув 27 вересня поблизу Світлодарська на Донеччині





Артем Соколов, 32 роки

Загинув 16 листопада в районі селища Кримське Луганська область.





Дмитро Каплунов, 39 років

Загинув 1 грудня у районі села Староласпа на Донеччині.





Денис Волочаєв, 37 років

Загинув 1 грудня у районі села Староласпа на Донеччині.

Кіровоградщина

Олександр Ляшок, 24 роки

Загинув 19 червня під Новотроїцьким Волноваського району Донецької області.





Віталій Молозовенко, 24 роки

Загинув 13 червня в селі Піски під Донецьком від мінно-вибухової травми.





Василь Євстигнєєв, 38 років

Загинув 14 серпня в районі хутора Вільного на Луганщині.





Іван Дейкун, 41 рік

Загинув 6 жовтня в районі міста Красногорівка на Донеччині





Василь Лісіцин, 28 років

Загинув 17 грудня внаслідок в районі Мар’їнки на Донеччині.

Луганщина

Максим Сирін, позивний «Шалений»

36 років, загинув 21 березня під Авдіївкою на Луганщині





Дмитро Стрекнєв, 21 рік

Загинув 6 квітня біля хутора Вільний Попаснянського району Луганщини





Сергій Дрогін

Позивний «Скіф», загинув 7 травня біля смт Південне, район Торецька, Донецька область.





Владислав Бережний, 22 роки

Загинув 5 червня поблизу Золотого в Попаснянському районі на рідній Луганщині.





Микита Скітченко, 19 років

Загинув 21 липня в районі Щастя на Луганщині.





Тихон Курбатов, 25 років

Позивний «Тихий», загинув 25 серпня під Горлівкою, Донецька область





Степан Криль, 26 років

Загинув 16 жовтня поблизу села Водяне на Донеччині





Дмитро Темний, 28 років

Загинув 7 грудня в районі Золотого на Луганщині.

Львівщина

Володимир Маркевич, 47 років

Поліг 22 березня у районі села Новомихайлівка, Мар’їнського району Донецької області.





Володимир Куцик, 51 рік

Загинув 30 квітня під Мар’їнкою на Донеччині





Іван Сакаль, 24 роки

1 травня отримав тяжке поранення поблизу села Миколаївка на Донеччині, помер 6 травня у лікарні в Дніпрі.





Роман Досяк, 48 років

отримав поранення 18 травня під час бою поблизу смт Кримське на Луганщині, помер 22 травня.





Едуард Лазарєв, 48 років

Загинув села Новоселівка Друга, Волноваський район, Донецька область





Анатолій Сорочинський, 30 років

Загинув 22 червня поблизу селища Оленівка у Волноваському районі Донеччини.





Володимир Салітра, 29 років

Загинув 11 липня в районі села Тарамчук Мар’їнського району Донецької області.

Миколаївщина

Володимир Лисаківський, 27 років

Загинув 11 квітня біля села Гранітне, Волноваський район, Донеччина





Василь Курдов, 20 років

Загинув 6 серпня під Павлополем, Донецька область





Микола Обуховський, 32 роки

Загинув 11 вересня в районі села Павлопіль на півдні Донеччини





Юрій Волк, 22 років

Загинув 10 жовтня на Донеччині

Одещина

Денис Козьма, 31 рік

Позивний «Дід», загинув 1 травня поблизу села Миколаївка, це Волноваський район, Донеччина





Антон Фака, 21 рік

Загинув 10 липня поблизу села Гранітне на Приазов’ї, Донецька область.





Сергій Савінов, 23 роки

Загинув 30 серпня поблизу населеного пункту Водяне Донецької області

Полтавщина

Юрій Коновод, 54 роки

Поліг 23 квітня біля окупованої Горлівки, Донецька область





Дмитро Пругло, 29 років

Позивний «Круглий», загинув 7 червня поблизу селища Новолуганське, Луганщина.





Ярослава Никоненко, 36 років

Загинула 15 жовтня на Донбасі

Рівненщина

Руслан Кондратюк, 36 років

Загинув 15 лютого у районі Мар’їнки на Донеччині





Олексій Капустян, 26 років

Позивний «Капуста», загинув він 29 листопада біля села Водяне на Донеччині.





Віктор Пруський, 49 років

Загинув 9 грудня біля Хутора Вільний на Луганщині.

Сумщина

Євген Керечанин, 20 років

Загинув 18 березня, поблизу Хутора Вільного Попаснянського району Луганської області





Едуард Лобода, 25 років

Позивний «Фугас», загинув 3 липня поблизу Мар’їнки, Донецька область.





Євген Коростельов

Отримав поранення 12 листопада у районі Новотроїцького на Донеччині, помер 19 листопада.

Тернопільщина

Михайло Цимбалістий, 34 роки

Загинув 14 вересня на Донбасі.

Харківщина

Яна Червона, 39 років

Позивний «Відьма», загинула 16 квітня поблизу села Новозванівка Попаснянського району Луганщини.





Антон Безверхній, 25 років

Пзивний «Пітбуль», загинув 14 травня в районі Новозванівки Попаснянського району Луганської області.





Юрій Громович, 36 років

Загинув 15 жовтня під Авдіївкою на Донеччині





Герман Бродніков, 23 роки

Позивний «Фріц», загинув 7 листопада неподалік шахти «Бутівка» поблизу Донецького аеропорту.





Сергій Михальчук, 21 рік

Загинув 14 грудня на Світлодарській дузі, Донеччина

Херсонщина

Сергій Гузенко, 31 рік

Позивний «Шериф», загинув 4 лютого поблизу селища Опитне, Ясинуватський район Донеччини





Володимир Коваль, 51 рік

Загинув в ніч на 8 травня в районі Маріуполя





Ірина Шевченко, 48 років

Загинула 1 липня під селищем Попасна, Донеччина.





Михайло Ткачишин, 30 років

Загинув 5 вересня біля окупованої Горлівки на Донеччині





В’ячеслав Кубрак, 33 роки

Отримав поранення 8 жовтня на Донеччині, помер 11 жовтня

Хмельниччина

Микола Голубєв, 20 років

Загинув 1 січня 2019-го поблизу смт Новотошківське на Луганщині.





Микола Неживий, 57 років

Позивний «Механ», загинув 8 квітня поблизу селища Опитне біля Донецького аеропорту.





Богдан Бігус, 28 років.

Позивний «Баррет», загинув 18 липня на Донеччині





Роман Джерелейко, 30 років

Загинув 19 липня в районі Мар'їнки





Едуард Шахов, 25 років

Позивний «Шах», загинув 4 вересня поблизу селища Зайцеве на Горлівському напрямку





Валерій Шатурський, 45 років

Позивний «Череп», загинув 12 вересня в Донецькій області





Максим Кондратюк, 26 років

10 вересня отримав поранення, помер 14 вересня.





Андрій Сторожук, 27 років

Загинув 24 вересня поблизу Мар’їнки Донеччини

Черкащина

Сергій Данілейченко, 28 років

Загинув 16 лютого в районі селище Кримське Новоайдарського району Луганщини





Олександр Бардалим, 33 роки

Позивний «Бармалей», загинув 19 липня поблизу Мар'їнки, Донеччина.





Олександр Грицаюк, 47 років

Поранений 25 серпня під Мар’їнкою на Донеччині, помер 1 вересня





Олександр Лінчевський, 31 рік

Загинув 11 вересня в районі села Павлопіль на півдні Донеччини

Буковина

Дмитро Костенюк, 29 років

Загинув 29 березня в районі селища Широкине на Азовському узбережжі





Олег Ремінний, 33 роки

Загинув 4 жовтня у Мар’їнському районі Донеччини

Чернігівщина

Олександр Шарко, 31 рік

Загинув 6 серпня поблизу села Павлопіль на півдні Донеччини





Владислав Рак, 20 років

Загинув 6 серпня під Павлополем, Донецька область.