  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Доба на Донбасі: двоє військових загинули, ще один - поранений

    • Розсилка
    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем - Доба на Донбасі: двоє військових загинули, ще один - поранений
    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем

    Бойовики чотири рази обстріляли українські позиці

    5 січня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню. 

    Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив три обстріли позицій Об’єднаних сил, а саме:

    • поруч з Водяним — з міномету калібру 82 мм — 8мін;
    • неподалік населеного пункту Павлопіль — з великокаліберних кулеметів;
    • біля населеного пункту Гнутове — з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

    Один обстріл зі снайперської гвинтівки зафіксовано поблизу Кримського, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

    Вчора, 5 січня, у результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув.

    Окрім цього, в районі населеного пункту Хутір Вільний, внаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій (ймовірно протитанкова міна ТМ-62) стався підрив військового вантажного автомобіля ГАЗ-66, який здійснював заходи з логістичного забезпечення. В результаті вибуху один військовослужбовець загинув на місці, ще один отримав тяжкі поранення.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

    Втрат з нашого боку немає.

    Як повідомлялося, 1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

    Читайте також
    окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна обстріл Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ