Дочка Сулеймані пророкує «чорні дні» США та Ізраїлю



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Зейнаб Сулеймані заявила, що американському президентові не слід вважати, що зі смертю генерала все скінчено

Сьогодні в Ірані відбувається похоронна церемонія

Дочка вбитого американцями іранського генерала Касема Сулеймані Зейнаб напророкувала Сполученим Штатам чорні дні. Про це вона заявила на церемонії прощання, пише Reuters.

«Божевільний (президент США Дональд – ред.) Трамп, не думай тільки, що зі смертю мого батька все закінчиться», - звернулася вона до американського лідера, додавши, що США та їхнього союзника Ізраїль чекають «чорні дні».

Церемонія прощання з убитим генералом розпочалася 6 січня, за день до цього тіло Сулеймані доставили до Ірану. Генерала повинні поховати в Ірані 7 січня.

Як повідомляють ЗМІ, наразі іранські ракетні війська приведені у бойову готовність.

Раніше Трамп заявив про готовність атакувати 52 іранських об'єкти в разі ударів Тегерана проти американців. У той же час командувач Корпусом вартових ісламської революції (КВІР) генерал Хосейн Саламі заявив, що відповідь на вбивство Сполученими Штатами іранського воєначальника Касема Сулеймані включатиме в себе стратегічну помсту Тегерана.

Генерал елітного іранського спецпідрозділу «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані був убитий 3 січня в ході ракетного удару США по аеропорту Багдада. Постійний представник Ірану при ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв це вбивство з оголошенням війни і пообіцяв США сувору помсту.

Як повідомлялося, Трамп прокоментував ліквідацію іранського генерала Сулеймані.

Нагадаємо, конгресмени дорікають Трампу за ліквідацію генерала Сулеймані