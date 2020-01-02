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    Новини

    На Донбасі поранений один український військовий

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    На Донбасі поранений один український військовий

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем

    1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє штаб ООС.

    Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Зокрема зазначається, що всі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Оріхове та Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».

    Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

    окупанти бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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