На Донбасі поранений один український військовий
Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем
1 січня збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє штаб ООС.
Противник обстріляв позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема зазначається, що всі обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Оріхове та Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ».
Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.