Іранські ракетні війська приведені у бойову готовність – Reuters



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Наразі важко визначити, перебувають війська Ірану у стані оборони чи нападу

США уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході

США заявили, що виявили підвищену бойову готовність іранських ракетних сил на території всієї країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційного представника США

Так, анонімне джерело агентства зазначило, що наразі невідомо, чи носить оборонний характер більш вищий рівень готовності чи ні.

Чиновник не надав додаткової інформації. Також він не сказав, чи цілились іранські ракети на конкретні об’єкти.

«Вони очевидно перебувають у стані підвищеної готовності. Наразі неможливо визначити: перебувають вони в стані оборони чи готуються до нападу. Але ми уважно за цим слідкуємо», – заявив представник Штатів.

Раніше Іран заявив, що більше не буде дотримуватися жодного з положень ядерної угоди 2015 року.

Нагадаємо, ситуація в Іраку та Ірані різко загострилася після того, як 3 січня США провели операцію в районі аеропорту Багдада, у результаті якої був убитий іранський генерал Касем Сулеймані.

Ракетного удару по автоколоні, у якій слідував воєначальник, було завдано за особистим розпорядженням Трампа.