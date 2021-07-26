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    Силовики затримали командира роти, який за гроші робив військовим статус УБД

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    Капітана ЗСУ затримали в місті Новомосковськ - Силовики затримали командира роти, який за гроші робив військовим статус УБД
    Капітана ЗСУ затримали в місті Новомосковськ
    Фото: ЛБР

    Командир роти дописував у ротацію військових, які насправді не перебували в районі проведення Операції Об'єднаних сил

    У Дніпропетровській області правоохоронці затримали командира роти однієї із військових частин під час отримання хабаря від підлеглого. За гроші він обіцяв надати чоловіку статус учасника бойових дій (УБД). Про це повідомляє пресслужба ДБР.

    Вказано, що капітан розробив схему видачі УБД без фактичного перебування військових у районі проведення ООС.

    За інформацією правоохоронців, з жовтня 2020 року військова частина командира дислокується у районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі, користуючись цим, він за 40 тисяч гривень дописував у ротацію військових.

    Так, було задокументовано декілька десятків військовослужбовців, які мали бути на передовій, а насправді знаходились у себе вдома.

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    Силовики затримали командира роти, який за гроші робив військовим статус УБД
    Силовики затримали командира роти, який за гроші робив військовим статус УБД
    Силовики затримали командира роти, який за гроші робив військовим статус УБД
    Силовики затримали командира роти, який за гроші робив військовим статус УБД
    Силовики затримали командира роти, який за гроші робив військовим статус УБД

    Силовикам вдалося затримати капітана ЗСУ під час отримання грошей від підлеглого у місті Новомосковськ Дніпропетровської області.

    Йому повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

    Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

    Тривають слідчі дії.

    Теги: ЗСУ корупція в Україні хабар гроші документи військові Державне бюро розслідувань Дніпропетровщина поліція Операція Об’єднаних сил
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    Силовики затримали командира роти, який за гроші робив військовим статус УБД