Поліція впіймала жінку-бойовика «ЛНР»

Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що жінка підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань

У Луганській області затримано жінку, яка підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Під час несення служби на стаціонарному блокпосту гвардійці обмежили пересування громадянки 1960 року народження, уродженки одного з райцентрів Луганщини. Перевірка за допомогою бази даних підтвердила, що особа підозрюється в причетності до незаконних збройних формувань», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 61-річна жінка затримана і доставлена в місцевий відділ поліції.

До слова, «ветерана Новоросії» посадили в Україні на 10 років. У суді було доведено причетність обвинуваченого до розвідувальної роти третьої окремої мотострілецької бригади Беркут (3 ОМБр) в/ч 08803 «Міноборони «ДНР» (протягом 2016-2019 років був розвідником і здійснював спостереження за військовими позиціями української армії, які розміщувались на в`їзді у Торецьк Донецької області) і першого батальйону територіальної оборони в/ч 08822 «Міноборони «ДНР» (з грудня 2019 року призначили стрілком, а з лютого 2020 року – перевели на посаду командира третього відділення першого механізованого взводу механізованої роти батальйону територіальної оборони).

Додамо, що днями уповноважена Верховної Ради із прав людини Людмила Денісова заявила, що зниклими безвісти на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей вважаються 258 осіб, у тому числі 67 військовослужбовців та резервістів.

Раніше Денісова повідомляла, що у місцях позбавлення волі у РФ та на тимчасово окупованих Росією українських територіях перебувають 405 громадян України, включаючи військових і жінок.