Бойовики стріляють з ракетного комплексу та мінометів. За добу – шість порушень «тиші»

Ситуація на Донбасі повністю контрольована українськими військовослужбовцями, запевнили у штабі Об’єднаних сил

Збройні формування Російської Федерації ігнорують режим припинення вогню та обстрілюють позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Протягом минулої доби, 29 травня, на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Неподалік Новозванівки противник застосував міномети 120-го калібру та протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу селища Майорськ ворог відкривав вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Неподалік населеного пункту Новгородське російські окупанти двічі здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із мінометів 82-го калібру, ручних та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Причепилівки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів.

Окрім цього, противник здійснив обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Шуми з протитанкового ракетного комплексу. Цивільні особи не постраждали. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Використовуючи координаційний механізм Українська сторона СЦКК оперативно реагувала на порушення через СММ ОБСЄ. Станом на 7 годину ранку 30 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими військовослужбовцями», – резюмується у звіті.

Нагадаємо, по цивільним спорудам населеного пункту Північне з боку окупованої Горлівки було випущено ракету з ПТРК. Російське маркування на залишках ракети в черговий раз підтверджує безпосередню участь РФ у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти України.