В житловий сектор селища на Донеччині влучила ракета, виготовлена в Російській Федерації

Зʼявилося фото наслідків обстрілу окупантами населеного пункту на Донбасі

Сьогодні, 29 травня, в зоні розведення військ на Донбасі зі сторони шахти ім. Гагаріна, що знаходиться в окупованій Горлівці, був здійснений обстріл з ПТРК в напрямку населеного пункту Північне. Як повідомляє пресслужба штабу Операції обʼєднаних сил на своїй сторінці у Facebook, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців не постраждав. Ракета, розірвавшись, впала поряд з адміністративною будівлею шахти «Північна». Маркування на залишках ракети в черговий раз підтверджує безпосередню участь РФ у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти України.

Українською стороною СЦКК, було оперативно верифіковано обстріл та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ.

«Російські загарбники продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння та військової техніки в безпосередній близькості до лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирних мешканців в окупованих ними населених пунктах» – йдеться у повідомленні.

Зокрема, окупаційні війська навмисно здійснюють провокаційні обстріли ділянок розведення та систематично відмовляють патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у доступі до непідконтрольних урядові України територій. Постійно фіксуються порушення існуючих домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування, облаштування фортифікаційних споруд та мінування території поблизу ділянок розведення.

Як повідомлялося раніше, протягом минулої доби, 28 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів, зазнав поранень один український військовий.