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    Події в Україні

    Бойовики відновлюють позиції на ділянці розведення сил біля Петрівського, — ОБСЄ

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    Бойовики відновлюють позиції на ділянці розведення сил біля Петрівського - Бойовики відновлюють позиції на ділянці розведення сил біля Петрівського, — ОБСЄ
    Бойовики відновлюють позиції на ділянці розведення сил біля Петрівського

    СММ ОБСЄ зафіксувала земляні та будівельні роботи з боку бойовиків біля Петрівського

    Російські окупаційні сили проводять відновлення колишніх позицій на ділянці розведення сил біля Петрівського. СММ ОБСЄ зафіксувала в цьому районі земляні та будівельні роботи.

    Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.

    За його словами, Росія продовжує підриват узгоджені у Парижі заходи щодо стабілізації безпекової ситуації на Донбасі, а без їхнього без втілення неможливо перейти до другого етапу - до заходів щодо реалізації політичних положень мінських домовленостей.

    «Забезпечення повного і всеосяжного припинення вогню залишається критичним для виконання узгоджених висновків Паризького саміту в Нормандському форматі, що Росія продовжує не виконувати. Замість створення нових ділянок розведення сил, вона вдається до повернення сил: СММ помітила земляні та будівельні роботи на колишніх позиціях російських збройних формувань на ділянці розведення в Петрівському», — заявив Цимбалюк.

    Раніше штаб ООС спростував фейк про повернення військових на ділянку розведення біля Петрівського.

    Усі підрозділи Об’єднаних сил залишаються на своїх позиціях у повній готовності до будь-яких дій противника, підкреслили у штабі.

    Джерело: Укрінформ

    Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас Євген Цимбалюк
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